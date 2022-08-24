https://ria.ru/20220824/bezrabotitsa-1811952434.html

Собянин заявил о низком уровне безработицы в Москве

Собянин заявил о низком уровне безработицы в Москве - РИА Новости, 24.08.2022

Собянин заявил о низком уровне безработицы в Москве

Массовой безработицы в Москве нет, она находится на маленьких уровнях, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:37

2022-08-24T20:37

2022-08-24T20:37

общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Массовой безработицы в Москве нет, она находится на маленьких уровнях, сообщил мэр города Сергей Собянин."Безработицы у нас массовой никакой нет. Она находится на уровне, скажем, 2021-2022 года. По большому счету, на очень маленьких уровнях", - сказал Собянин в эфире "ТВЦ".Он уточнил, что подавляющее большинство москвичей продолжает нормально работать.

https://ria.ru/20220819/mery-1810680447.html

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