https://ria.ru/20220824/bezrabotitsa-1811952434.html
Собянин заявил о низком уровне безработицы в Москве
Собянин заявил о низком уровне безработицы в Москве - РИА Новости, 24.08.2022
Собянин заявил о низком уровне безработицы в Москве
Массовой безработицы в Москве нет, она находится на маленьких уровнях, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:37
2022-08-24T20:37
2022-08-24T20:37
общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Массовой безработицы в Москве нет, она находится на маленьких уровнях, сообщил мэр города Сергей Собянин."Безработицы у нас массовой никакой нет. Она находится на уровне, скажем, 2021-2022 года. По большому счету, на очень маленьких уровнях", - сказал Собянин в эфире "ТВЦ".Он уточнил, что подавляющее большинство москвичей продолжает нормально работать.
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общество
Собянин заявил о низком уровне безработицы в Москве
Собянин: безработица в Москве находится на очень низком уровне