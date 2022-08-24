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Собянин заявил о низком уровне безработицы в Москве - РИА Новости, 24.08.2022
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Собянин заявил о низком уровне безработицы в Москве
Собянин заявил о низком уровне безработицы в Москве - РИА Новости, 24.08.2022
Собянин заявил о низком уровне безработицы в Москве
Массовой безработицы в Москве нет, она находится на маленьких уровнях, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:37
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общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Массовой безработицы в Москве нет, она находится на маленьких уровнях, сообщил мэр города Сергей Собянин."Безработицы у нас массовой никакой нет. Она находится на уровне, скажем, 2021-2022 года. По большому счету, на очень маленьких уровнях", - сказал Собянин в эфире "ТВЦ".Он уточнил, что подавляющее большинство москвичей продолжает нормально работать.
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общество
Общество
20:37 24.08.2022
 
Собянин заявил о низком уровне безработицы в Москве

Собянин: безработица в Москве находится на очень низком уровне

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Массовой безработицы в Москве нет, она находится на маленьких уровнях, сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Безработицы у нас массовой никакой нет. Она находится на уровне, скажем, 2021-2022 года. По большому счету, на очень маленьких уровнях", - сказал Собянин в эфире "ТВЦ".
Он уточнил, что подавляющее большинство москвичей продолжает нормально работать.
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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