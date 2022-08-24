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Украинские дети-беженцы в Европе могут стать добычей мафии, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2022
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Украинские дети-беженцы в Европе могут стать добычей мафии, пишут СМИ
Украинские дети-беженцы в Европе могут стать добычей мафии, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2022
Украинские дети-беженцы в Европе могут стать добычей мафии, пишут СМИ
Детям-беженцам с Украины грозит стать жертвами торговли людьми из-за неэффективности погранконтроля и системы регистрации в странах Евросоюза, пишет газета El... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:48
2022-08-24T16:17
в мире
евросоюз
чехия
бельгия
хорватия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Детям-беженцам с Украины грозит стать жертвами торговли людьми из-за неэффективности погранконтроля и системы регистрации в странах Евросоюза, пишет газета El Mundo."Хаотичный выезд из Украины десяти миллионов беженцев, спасающихся от конфликта в течение последних шести месяцев, — это неспокойная река, в которой промышляют торговцы людьми и мафия, занимающаяся сексуальной эксплуатацией", — говорится в публикации.Одной из причин этого издание называет отсутствие в Европе эффективного пограничного контроля и системы регистрации или мониторинга для различных групп беженцев, покидающих Украину.Газета отмечает, что запросила информацию о мерах, предпринимаемых для регистрации уязвимых групп беженцев, в 12 европейских странах — Бельгии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Словакии, Польше, Испании, Швейцарии и Великобритании. Но только в четырех из них (Франции, Италии, Бельгии и Чехии) ведется учет количества несовершеннолетних, въехавших без сопровождения взрослых, включая данные о возрасте и поле. Кроме того, подсчет детей-беженцев ведут Хорватия и Нидерланды, но они не стали уточнять детали. При этом только за первый месяц конфликта на Украине в эти шесть стран прибыло не менее 3885 таких детей, почти три тысячи из них — в Италию.Испания, Чехия, Великобритания, Словакия и Польша либо не регистрируют украинских детей, либо утверждают, что эти данные конфиденциальны, добавили в El Mundo. И только пять стран (Словакия, Чехия, Бельгия, Нидерланды и Хорватия) смогли ответить на просьбу издания предоставить информацию о возможных жертвах среди детей-беженцев.
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в мире, евросоюз, чехия, бельгия, хорватия, украина
В мире, Евросоюз, Чехия, Бельгия, Хорватия, Украина
11:48 24.08.2022 (обновлено: 16:17 24.08.2022)
 
Украинские дети-беженцы в Европе могут стать добычей мафии, пишут СМИ

El Mundo: украинские дети-беженцы в Европе могут стать добычей мафии и торговцев людьми

© AFP 2022 / Carsten KoallДети в лагере в бывшем аэропорту Темпельхоф в Берлине, где проживают беженцы из Украины
Дети в лагере в бывшем аэропорту Темпельхоф в Берлине, где проживают беженцы из Украины - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / Carsten Koall
Дети в лагере в бывшем аэропорту Темпельхоф в Берлине, где проживают беженцы из Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Детям-беженцам с Украины грозит стать жертвами торговли людьми из-за неэффективности погранконтроля и системы регистрации в странах Евросоюза, пишет газета El Mundo.
"Хаотичный выезд из Украины десяти миллионов беженцев, спасающихся от конфликта в течение последних шести месяцев, — это неспокойная река, в которой промышляют торговцы людьми и мафия, занимающаяся сексуальной эксплуатацией", — говорится в публикации.
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Одной из причин этого издание называет отсутствие в Европе эффективного пограничного контроля и системы регистрации или мониторинга для различных групп беженцев, покидающих Украину.
Газета отмечает, что запросила информацию о мерах, предпринимаемых для регистрации уязвимых групп беженцев, в 12 европейских странах — Бельгии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Словакии, Польше, Испании, Швейцарии и Великобритании. Но только в четырех из них (Франции, Италии, Бельгии и Чехии) ведется учет количества несовершеннолетних, въехавших без сопровождения взрослых, включая данные о возрасте и поле. Кроме того, подсчет детей-беженцев ведут Хорватия и Нидерланды, но они не стали уточнять детали. При этом только за первый месяц конфликта на Украине в эти шесть стран прибыло не менее 3885 таких детей, почти три тысячи из них — в Италию.
Испания, Чехия, Великобритания, Словакия и Польша либо не регистрируют украинских детей, либо утверждают, что эти данные конфиденциальны, добавили в El Mundo. И только пять стран (Словакия, Чехия, Бельгия, Нидерланды и Хорватия) смогли ответить на просьбу издания предоставить информацию о возможных жертвах среди детей-беженцев.
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