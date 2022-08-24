https://ria.ru/20220824/bezhentsy-1811780052.html

Украинские дети-беженцы в Европе могут стать добычей мафии, пишут СМИ

Украинские дети-беженцы в Европе могут стать добычей мафии, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2022

Украинские дети-беженцы в Европе могут стать добычей мафии, пишут СМИ

Детям-беженцам с Украины грозит стать жертвами торговли людьми из-за неэффективности погранконтроля и системы регистрации в странах Евросоюза, пишет газета El... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:48

2022-08-24T11:48

2022-08-24T16:17

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Детям-беженцам с Украины грозит стать жертвами торговли людьми из-за неэффективности погранконтроля и системы регистрации в странах Евросоюза, пишет газета El Mundo."Хаотичный выезд из Украины десяти миллионов беженцев, спасающихся от конфликта в течение последних шести месяцев, — это неспокойная река, в которой промышляют торговцы людьми и мафия, занимающаяся сексуальной эксплуатацией", — говорится в публикации.Одной из причин этого издание называет отсутствие в Европе эффективного пограничного контроля и системы регистрации или мониторинга для различных групп беженцев, покидающих Украину.Газета отмечает, что запросила информацию о мерах, предпринимаемых для регистрации уязвимых групп беженцев, в 12 европейских странах — Бельгии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Словакии, Польше, Испании, Швейцарии и Великобритании. Но только в четырех из них (Франции, Италии, Бельгии и Чехии) ведется учет количества несовершеннолетних, въехавших без сопровождения взрослых, включая данные о возрасте и поле. Кроме того, подсчет детей-беженцев ведут Хорватия и Нидерланды, но они не стали уточнять детали. При этом только за первый месяц конфликта на Украине в эти шесть стран прибыло не менее 3885 таких детей, почти три тысячи из них — в Италию.Испания, Чехия, Великобритания, Словакия и Польша либо не регистрируют украинских детей, либо утверждают, что эти данные конфиденциальны, добавили в El Mundo. И только пять стран (Словакия, Чехия, Бельгия, Нидерланды и Хорватия) смогли ответить на просьбу издания предоставить информацию о возможных жертвах среди детей-беженцев.

https://ria.ru/20220822/shvetsiya-1811422476.html

https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808774865.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, чехия, бельгия, хорватия, украина