https://ria.ru/20220824/belorussiya-1811806546.html
Грызлов указал на важность сохранения исторической памяти
Грызлов указал на важность сохранения исторической памяти - РИА Новости, 24.08.2022
Грызлов указал на важность сохранения исторической памяти
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов во время поездки в Брестскую область обратил внимание на актуальность в текущих условиях, когда Запад пытается... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:15
2022-08-24T13:15
2022-08-24T13:19
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МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов во время поездки в Брестскую область обратил внимание на актуальность в текущих условиях, когда Запад пытается переписать историю, работы по сохранению памяти и увековечиванию подвигов предков, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.По ее данным, 24 августа началась рабочая поездка Грызлова в Брестскую область. Он посетил Военно-исторический музей имени Суворова в Кобрине, возложил цветы к памятнику в честь победы русских солдат в Отечественной войне 1812 года."Особую актуальность вопросам сохранения и увековечивания памяти о защитниках Отечества придают события последних лет, когда страны Запада хладнокровно и методично переписывают историческую память о великих заслугах наших предков. Именно поэтому сегодня крайне важны монументы, которые напоминают о подвигах братских народов", - привели в пресс-службе слова Грызлова.Он отметил, что в июле 1812 года под Кобрином случилась первая крупная победа русской армии над французскими захватчиками с момента их вторжения в Российскую империю, был развеян бытовавший в Европе миф о непобедимости наполеоновской армии, а "спустя всего полгода наполеоновская армия именно на белорусских землях встретила свой бесславный конец". Произошло это недалеко от Борисова – вблизи деревни Студёнка на реке Березине, где сейчас расположен мемориальный комплекс "Брилёвское поле"."Брилёвское поле занимает особое место в нашей исторической памяти. На этой пропитанной кровью наших предков земле народы Российской империи отстояли свое безусловное право на независимость, совместными усилиями изгнали врага за пределы родного Отечества", – подчеркнул посол.Согласно сообщению пресс-службы, сегодня на территории Брилёвского поля расположены несколько памятников, которые были установлены в разные годы. В этой связи дипломат акцентировал внимание на том, что надписи на памятниках не в полной мере отражают масштаб событий, которые разворачивались на Березине. По мнению главы российской дипмиссии, новый монумент должен стать не просто напоминанием о событиях, а символом победы русского оружия над иностранными захватчиками и передать бесспорную историческую значимость одержанной 210 лет назад победы над неприятелем."Этот российско-белорусский мемориал должен увековечить память защитников Отечества, служить напоминанием всему миру о том, что наши братские народы невозможно ни покорить, ни подчинить своей воле. Так было, есть и будет всегда. Как показывает история, "кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет", - заявил Грызлов.По информации пресс-службы посольства, программой визита главы дипмиссии РФ предусмотрена встреча с руководством области и Бреста, а также посещение ряда предприятий в Брестской области.
https://ria.ru/20220805/sotrudnichestvo-1807595233.html
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в мире, россия, белоруссия, борис грызлов, брест
В мире, Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, Брест
13:15 24.08.2022 (обновлено: 13:19 24.08.2022)
Грызлов указал на важность сохранения исторической памяти
Посол России в Белоруссии Грызлов отметил актуальность сохранения исторической памяти
МИНСК, 24 авг – РИА Новости.
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов во время поездки в Брестскую область обратил внимание на актуальность в текущих условиях, когда Запад пытается переписать историю, работы по сохранению памяти и увековечиванию подвигов предков, сообщила
пресс-служба российской дипмиссии.
По ее данным, 24 августа началась рабочая поездка Грызлова в Брестскую область
. Он посетил Военно-исторический музей имени Суворова в Кобрине, возложил цветы к памятнику в честь победы русских солдат в Отечественной войне 1812 года.
"Особую актуальность вопросам сохранения и увековечивания памяти о защитниках Отечества придают события последних лет, когда страны Запада хладнокровно и методично переписывают историческую память о великих заслугах наших предков. Именно поэтому сегодня крайне важны монументы, которые напоминают о подвигах братских народов", - привели в пресс-службе слова Грызлова.
Он отметил, что в июле 1812 года под Кобрином случилась первая крупная победа русской армии над французскими захватчиками с момента их вторжения в Российскую империю, был развеян бытовавший в Европе
миф о непобедимости наполеоновской армии, а "спустя всего полгода наполеоновская армия именно на белорусских землях встретила свой бесславный конец". Произошло это недалеко от Борисова
– вблизи деревни Студёнка на реке Березине, где сейчас расположен мемориальный комплекс "Брилёвское поле".
"Брилёвское поле занимает особое место в нашей исторической памяти. На этой пропитанной кровью наших предков земле народы Российской империи отстояли свое безусловное право на независимость, совместными усилиями изгнали врага за пределы родного Отечества", – подчеркнул посол.
Согласно сообщению пресс-службы, сегодня на территории Брилёвского поля расположены несколько памятников, которые были установлены в разные годы. В этой связи дипломат акцентировал внимание на том, что надписи на памятниках не в полной мере отражают масштаб событий, которые разворачивались на Березине. По мнению главы российской дипмиссии, новый монумент должен стать не просто напоминанием о событиях, а символом победы русского оружия над иностранными захватчиками и передать бесспорную историческую значимость одержанной 210 лет назад победы над неприятелем.
"Этот российско-белорусский мемориал должен увековечить память защитников Отечества, служить напоминанием всему миру о том, что наши братские народы невозможно ни покорить, ни подчинить своей воле. Так было, есть и будет всегда. Как показывает история, "кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет", - заявил Грызлов.
По информации пресс-службы посольства, программой визита главы дипмиссии РФ
предусмотрена встреча с руководством области и Бреста
, а также посещение ряда предприятий в Брестской области.