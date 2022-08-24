https://ria.ru/20220824/belorussiya-1811806546.html

Грызлов указал на важность сохранения исторической памяти

Грызлов указал на важность сохранения исторической памяти - РИА Новости, 24.08.2022

Грызлов указал на важность сохранения исторической памяти

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов во время поездки в Брестскую область обратил внимание на актуальность в текущих условиях, когда Запад пытается... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:15

2022-08-24T13:15

2022-08-24T13:19

в мире

россия

белоруссия

борис грызлов

брест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776125963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5df20c1677f77c4522d43a25e42a85b7.jpg

МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов во время поездки в Брестскую область обратил внимание на актуальность в текущих условиях, когда Запад пытается переписать историю, работы по сохранению памяти и увековечиванию подвигов предков, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.По ее данным, 24 августа началась рабочая поездка Грызлова в Брестскую область. Он посетил Военно-исторический музей имени Суворова в Кобрине, возложил цветы к памятнику в честь победы русских солдат в Отечественной войне 1812 года."Особую актуальность вопросам сохранения и увековечивания памяти о защитниках Отечества придают события последних лет, когда страны Запада хладнокровно и методично переписывают историческую память о великих заслугах наших предков. Именно поэтому сегодня крайне важны монументы, которые напоминают о подвигах братских народов", - привели в пресс-службе слова Грызлова.Он отметил, что в июле 1812 года под Кобрином случилась первая крупная победа русской армии над французскими захватчиками с момента их вторжения в Российскую империю, был развеян бытовавший в Европе миф о непобедимости наполеоновской армии, а "спустя всего полгода наполеоновская армия именно на белорусских землях встретила свой бесславный конец". Произошло это недалеко от Борисова – вблизи деревни Студёнка на реке Березине, где сейчас расположен мемориальный комплекс "Брилёвское поле"."Брилёвское поле занимает особое место в нашей исторической памяти. На этой пропитанной кровью наших предков земле народы Российской империи отстояли свое безусловное право на независимость, совместными усилиями изгнали врага за пределы родного Отечества", – подчеркнул посол.Согласно сообщению пресс-службы, сегодня на территории Брилёвского поля расположены несколько памятников, которые были установлены в разные годы. В этой связи дипломат акцентировал внимание на том, что надписи на памятниках не в полной мере отражают масштаб событий, которые разворачивались на Березине. По мнению главы российской дипмиссии, новый монумент должен стать не просто напоминанием о событиях, а символом победы русского оружия над иностранными захватчиками и передать бесспорную историческую значимость одержанной 210 лет назад победы над неприятелем."Этот российско-белорусский мемориал должен увековечить память защитников Отечества, служить напоминанием всему миру о том, что наши братские народы невозможно ни покорить, ни подчинить своей воле. Так было, есть и будет всегда. Как показывает история, "кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет", - заявил Грызлов.По информации пресс-службы посольства, программой визита главы дипмиссии РФ предусмотрена встреча с руководством области и Бреста, а также посещение ряда предприятий в Брестской области.

https://ria.ru/20220805/sotrudnichestvo-1807595233.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/sanktsii-1809559915.html

https://ria.ru/20220427/istoriya-1785700523.html

россия

белоруссия

брест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, борис грызлов, брест