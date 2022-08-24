https://ria.ru/20220824/bankrotstvo-1811876553.html

ФНС потребовала признать банкротом "дочку" "Мотор Сич"

ФНС потребовала признать банкротом "дочку" "Мотор Сич" - РИА Новости, 24.08.2022

ФНС потребовала признать банкротом "дочку" "Мотор Сич"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичной налоговой инспекции №43, требующей признать банкротом АО "Борисфен", одним из учредителей которой... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:29

2022-08-24T16:29

2022-08-24T16:29

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

банкротство

министерство обороны рф (минобороны рф)

арбитражный суд г. москвы

россия

украина

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичной налоговой инспекции №43, требующей признать банкротом АО "Борисфен", одним из учредителей которой является украинское предприятие "Мотор Сич", выпускающее и ремонтирующее двигатели для самолетов и вертолетов.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 23 августа, к рассмотрению оно пока не принято. В карточке дела сумма задолженности "Борисфена" перед бюджетом пока не сообщается.Московское АО "Борисфен" было соответчиком "Мотор Сич" по иску АО "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", входящего в холдинг "Вертолеты России" корпорации "Ростех", о запрете использовать товарные знаки "Ми"/Mi. В том деле суды запретили ответчикам использование брендов и взыскали с них солидарно около 42 миллионов рублей компенсации за незаконное их использование в течение нескольких лет.В материалах того дела говорится, что "Борисфен" оказывает для "Мотор Сич" услуги по контролю выполняемости заказов российских предприятий, таможенному и транспортному сопровождению материалов, агрегатов и запчастей, а также является администратором домена www.motorsich.ru.Сайт "Борисфена" сообщает, что компания впервые приняла участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2022", проходившем с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в мае сообщил журналистам, что вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие двигатели для боевой авиации Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782859462.html

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795380050.html

https://ria.ru/20220815/bankrotstvo-1809624574.html

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), банкротство, министерство обороны рф (минобороны рф), арбитражный суд г. москвы, россия, украина