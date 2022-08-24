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ФНС потребовала признать банкротом "дочку" "Мотор Сич" - РИА Новости, 24.08.2022
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ФНС потребовала признать банкротом "дочку" "Мотор Сич"
ФНС потребовала признать банкротом "дочку" "Мотор Сич" - РИА Новости, 24.08.2022
ФНС потребовала признать банкротом "дочку" "Мотор Сич"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичной налоговой инспекции №43, требующей признать банкротом АО "Борисфен", одним из учредителей которой... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:29
2022-08-24T16:29
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
банкротство
министерство обороны рф (минобороны рф)
арбитражный суд г. москвы
россия
украина
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичной налоговой инспекции №43, требующей признать банкротом АО "Борисфен", одним из учредителей которой является украинское предприятие "Мотор Сич", выпускающее и ремонтирующее двигатели для самолетов и вертолетов.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 23 августа, к рассмотрению оно пока не принято. В карточке дела сумма задолженности "Борисфена" перед бюджетом пока не сообщается.Московское АО "Борисфен" было соответчиком "Мотор Сич" по иску АО "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", входящего в холдинг "Вертолеты России" корпорации "Ростех", о запрете использовать товарные знаки "Ми"/Mi. В том деле суды запретили ответчикам использование брендов и взыскали с них солидарно около 42 миллионов рублей компенсации за незаконное их использование в течение нескольких лет.В материалах того дела говорится, что "Борисфен" оказывает для "Мотор Сич" услуги по контролю выполняемости заказов российских предприятий, таможенному и транспортному сопровождению материалов, агрегатов и запчастей, а также является администратором домена www.motorsich.ru.Сайт "Борисфена" сообщает, что компания впервые приняла участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2022", проходившем с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в мае сообщил журналистам, что вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие двигатели для боевой авиации Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782859462.html
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), банкротство, министерство обороны рф (минобороны рф), арбитражный суд г. москвы, россия, украина
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Банкротство, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Арбитражный суд г. Москвы, Россия, Украина
16:29 24.08.2022
 
ФНС потребовала признать банкротом "дочку" "Мотор Сич"

ФНС потребовала признать банкротом дочернюю компанию украинского предприятия "Мотор Сич"

© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичной налоговой инспекции №43, требующей признать банкротом АО "Борисфен", одним из учредителей которой является украинское предприятие "Мотор Сич", выпускающее и ремонтирующее двигатели для самолетов и вертолетов.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 23 августа, к рассмотрению оно пока не принято. В карточке дела сумма задолженности "Борисфена" перед бюджетом пока не сообщается.
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Московское АО "Борисфен" было соответчиком "Мотор Сич" по иску АО "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", входящего в холдинг "Вертолеты России" корпорации "Ростех", о запрете использовать товарные знаки "Ми"/Mi. В том деле суды запретили ответчикам использование брендов и взыскали с них солидарно около 42 миллионов рублей компенсации за незаконное их использование в течение нескольких лет.
В материалах того дела говорится, что "Борисфен" оказывает для "Мотор Сич" услуги по контролю выполняемости заказов российских предприятий, таможенному и транспортному сопровождению материалов, агрегатов и запчастей, а также является администратором домена www.motorsich.ru.
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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в мае сообщил журналистам, что вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие двигатели для боевой авиации Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов.
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