https://ria.ru/20220824/astrakhan-1811800771.html

Мемориальную доску участнику спецоперации открыли в Астрахани

Мемориальную доску участнику спецоперации открыли в Астрахани - РИА Новости, 24.08.2022

Мемориальную доску участнику спецоперации открыли в Астрахани

Мемориальную доску жителю Астраханской области спецназовцу Алексею Калмыкову, героически погибшему в Мариуполе, открыли в Астрахани, сообщила администрация... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:00

2022-08-24T13:00

2022-08-24T13:00

специальная военная операция на украине

астраханская область

астрахань

украина

мариуполь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Мемориальную доску жителю Астраханской области спецназовцу Алексею Калмыкову, героически погибшему в Мариуполе, открыли в Астрахани, сообщила администрация губернатора региона.В мероприятии приняла участие мать героя - Любовь Калмыкова. В честь ее сына прогремел оружейный залп почетного караула."На фасаде Астраханского регионального отделения ДОСААФ увековечили имя спецназовца Алексея Калмыкова", - говорится в сообщении.Заместитель командира отряда спецназа Минобороны РФ майор Алексей Калмыков принимал участие в специальной военной операции на Украине с самого начала. Со своим подразделением он выполнял сложные задания на передовой. За подвиг, совершенный при освобождении Мариуполя, майору Калмыкову было посмертно присвоено звание Героя России. "Он стал первым астраханцем - участником спецоперации, удостоенным высокой государственной награды", - уточнили в администрации региона.К марту, когда начался основной штурм Мариуполя, майор Калмыков был неоднократно контужен. Помимо контузий, он получил минно-взрывную травму, множественные огнестрельные и осколочные ранения обеих ног, но поле боя не покинул. 11 апреля при обходе мариупольского морского порта Калмыков заметил, как из-за угла противоположного здания в спецназовцев выстрелили из ручного огнемета. В последнюю секунду замкомандира закрыл собой радиста и спас его ценой своей жизни. Калмыкову было 34 года.Указ о присвоении ему звания Героя России посмертно президент РФ Владимир Путин подписал 5 июля 2022 года. 13 июля в Военно-воздушной академии им. профессора Жуковского и Гагарина в Воронеже Звезду Героя вручили родителям Калмыкова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220824/lepestok-1811758636.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

астраханская область

астрахань

украина

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

астраханская область, астрахань, украина, мариуполь