https://ria.ru/20220824/artamonov-1811797133.html

В ОЭЗ "Липецк" в этом году пришли шесть новых резидентов

В ОЭЗ "Липецк" в этом году пришли шесть новых резидентов - РИА Новости, 24.08.2022

В ОЭЗ "Липецк" в этом году пришли шесть новых резидентов

В состав особой экономической зоны "Липецк" с начала года вошли шесть новых резидентов, чей общий объём инвестиций составил более 49 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:40

2022-08-24T12:40

2022-08-24T12:40

липецкая область

"липецк"

экономика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 авг - РИА Новости. В состав особой экономической зоны "Липецк" с начала года вошли шесть новых резидентов, чей общий объём инвестиций составил более 49 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Накануне он встретился с представителями предприятий, которые продолжают работу на территории особой экономической зоны. Из 31 предприятия на сегодня остановлено только одно, 24 предприятия стабильно продолжают работу, семь предприятий – в "красной" зоне и требуют повышенного внимания. Это, в частности, компания "Йокохама". На несколько месяцев производство было приостановлено, сейчас предприятие работает, 70% сотрудников трудятся на своих рабочих местах, всем остальным выплачивается заработная плата в полном объеме. С 1 сентября планируется вывод всех сотрудников на полный рабочий день.По итогам встречи Артамонов отметил, что ситуация в ОЭЗ "Липецк" находится полностью под контролем."В целом из общей численности сотрудников ОЭЗ, а это более 5100 человек, только 115 работников компаний-резидентов находятся во временном простое из-за снижения объемов производства. Все предприятия, которые заявляли о простое, либо нашли инвестора, либо возобновляют деятельность. Только компания "Ханивелл" полностью приостановила свою работу. Но уже ведется сделка по вводу нового инвестора на территорию завода", – подчеркнул Артамонов.Губернатор сообщил, что инвестор будет определен до конца года. Сейчас рассматривается его заявка. Первоначальный объемом вложений составит не менее 1,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220818/podderzhka-1810440687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

"липецк", экономика, игорь артамонов