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На Украине рассказали, как Запад может попробовать украсть активы России
На Украине рассказали, как Запад может попробовать украсть активы России - РИА Новости, 24.08.2022
На Украине рассказали, как Запад может попробовать украсть активы России
США и их союзники могут объявить Россию страной — спонсором терроризма, чтобы было проще украсть ее замороженные активы, заявил в эфире телеканала "Общественное РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T06:40
2022-08-24T06:40
2022-08-24T10:50
в мире
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государственный департамент сша
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. США и их союзники могут объявить Россию страной — спонсором терроризма, чтобы было проще украсть ее замороженные активы, заявил в эфире телеканала "Общественное Телевидение России" бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.По его словам, Западу нужно решение суда, которое позволит криминализовать российские деньги и тем облегчит задачу по их присвоению и передаче Киеву.А если каждая западная страна объявит Россию "спонсором терроризма", то кража активов станет "в десятки раз" проще, добавил бывший министр.Он назвал такой шаг со стороны США "мегаважным" для Украины.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов — всего это примерно 300 миллиардов долларов, около половины золотовалютных резервов. Киевский режим настаивает на том, чтобы эти средства передали на "восстановление Украины".В конце июля американский сенат принял резолюцию, призывающую признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Полномочия в этом вопросе принадлежат Госдепартаменту, но, как пишут СМИ, в ведомстве считают, что такой шаг может обернуться серьезными проблемами.В МИД отмечали, что последствием признания России "спонсором терроризма" может стать полный разрыв дипломатических отношений.
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807670602.html
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в мире, россия, украина, сша, государственный департамент сша, павел климкин
В мире, Россия, Украина, США, Государственный департамент США, Павел Климкин
06:40 24.08.2022 (обновлено: 10:50 24.08.2022)
На Украине рассказали, как Запад может попробовать украсть активы России
Экс-глава МИД Украины Климкин: США украдут активы России, признав ее спонсором терроризма
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
США и их союзники могут объявить Россию страной — спонсором терроризма, чтобы было проще украсть ее замороженные активы, заявил
в эфире телеканала "Общественное Телевидение России" бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По его словам, Западу нужно решение суда, которое позволит криминализовать российские деньги и тем облегчит задачу по их присвоению и передаче Киеву.
"Если есть решение, что "страна — террорист", представьте, насколько будет проще принимать решение национальным судам <…> по тем активам, которые заморожены в США, — решения американских судов, голландских, соответственно, немецких", — сказал Климкин.
А если каждая западная страна объявит Россию
"спонсором терроризма", то кража активов станет "в десятки раз" проще, добавил бывший министр.
Он назвал такой шаг со стороны США
"мегаважным" для Украины
.
"Это санкционное ядерное оружие, это полная конфискация российских активов, 300-400 миллиардов, сколько там есть, в Россию больше не вернутся", — заключил Климкин.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов — всего это примерно 300 миллиардов долларов, около половины золотовалютных резервов. Киевский режим настаивает на том, чтобы эти средства передали на "восстановление Украины".
В конце июля американский сенат принял резолюцию, призывающую признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Полномочия в этом вопросе принадлежат Госдепартаменту, но, как пишут СМИ, в ведомстве считают, что такой шаг может обернуться серьезными проблемами.
В МИД отмечали, что последствием признания России "спонсором терроризма" может стать полный разрыв дипломатических отношений.