Акиньшина и Кяро снимутся в психологическом триллере про идеального мужа

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. "Централ Партнершип" и "ГОРАД" приступили в съемкам психологического триллера "Синдром" (рабочее название), сообщает пресс-служба. В проекте рассказывается о семейной паре — художнице Маше и бизнесмене Кирилле. Они попали в аварию. Маша пострадала сильнее. После автокатастрофы Кирилл сильно меняется — он становится пугающе идеальным. И неясно, почему он так себя ведет. "Что это – раскаяние, желание наверстать то, что чуть не упустил навсегда, или странная игра воспаленного разума?" — говорится в описании проекта о поведении персонажа. "Фильм, мы уверены, привлечет внимание думающей аудитории, причем не только в нашей стране. Это абсолютно универсальное кино, к которому легко подключиться эмоционально", — рассказывает гендиректор "Централ Партнершип".Главные роли исполнили Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский и Виктор Тереля. Режиссер — Антон Борматов ("Чужая", "Подкидыш", "Околофутбола"). Премьера фильма запланирована на 2023 год.
В проекте рассказывается о семейной паре — художнице Маше и бизнесмене Кирилле. Они попали в аварию. Маша пострадала сильнее. После автокатастрофы Кирилл сильно меняется — он становится пугающе идеальным. И неясно, почему он так себя ведет.
"Что это – раскаяние, желание наверстать то, что чуть не упустил навсегда, или странная игра воспаленного разума?" — говорится в описании проекта о поведении персонажа.
"Фильм, мы уверены, привлечет внимание думающей аудитории, причем не только в нашей стране. Это абсолютно универсальное кино, к которому легко подключиться эмоционально", — рассказывает гендиректор "Централ Партнершип".
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