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Акиньшина и Кяро снимутся в психологическом триллере про идеального мужа - РИА Новости, 24.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220824/akinshina-1811847611.html
Акиньшина и Кяро снимутся в психологическом триллере про идеального мужа
Акиньшина и Кяро снимутся в психологическом триллере про идеального мужа - РИА Новости, 24.08.2022
Акиньшина и Кяро снимутся в психологическом триллере про идеального мужа
"Централ Партнершип" и "ГОРАД" приступили в съемкам психологического триллера "Синдром" (рабочее название), сообщает пресс-служба. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:55
2022-08-24T17:55
культура
новости культуры
кино и сериалы
оксана акиньшина
централ партнершип
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. "Централ Партнершип" и "ГОРАД" приступили в съемкам психологического триллера "Синдром" (рабочее название), сообщает пресс-служба. В проекте рассказывается о семейной паре — художнице Маше и бизнесмене Кирилле. Они попали в аварию. Маша пострадала сильнее. После автокатастрофы Кирилл сильно меняется — он становится пугающе идеальным. И неясно, почему он так себя ведет. "Что это – раскаяние, желание наверстать то, что чуть не упустил навсегда, или странная игра воспаленного разума?" — говорится в описании проекта о поведении персонажа. "Фильм, мы уверены, привлечет внимание думающей аудитории, причем не только в нашей стране. Это абсолютно универсальное кино, к которому легко подключиться эмоционально", — рассказывает гендиректор "Централ Партнершип".Главные роли исполнили Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский и Виктор Тереля. Режиссер — Антон Борматов ("Чужая", "Подкидыш", "Околофутбола"). Премьера фильма запланирована на 2023 год.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, оксана акиньшина, централ партнершип
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Оксана Акиньшина, Централ Партнершип
17:55 24.08.2022
 
Акиньшина и Кяро снимутся в психологическом триллере про идеального мужа

В Москве начались съемки сериала "Синдром" с Акиньшиной и Кяро

© Фото предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипСъемки сериала "Синдром"
Съемки сериала Синдром
© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. "Централ Партнершип" и "ГОРАД" приступили в съемкам психологического триллера "Синдром" (рабочее название), сообщает пресс-служба.
© Фото предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипСъемки сериала "Синдром"
Съемки сериала Синдром
© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Съемки сериала "Синдром"
В проекте рассказывается о семейной паре — художнице Маше и бизнесмене Кирилле. Они попали в аварию. Маша пострадала сильнее. После автокатастрофы Кирилл сильно меняется — он становится пугающе идеальным. И неясно, почему он так себя ведет.
"Что это – раскаяние, желание наверстать то, что чуть не упустил навсегда, или странная игра воспаленного разума?" — говорится в описании проекта о поведении персонажа.
"Фильм, мы уверены, привлечет внимание думающей аудитории, причем не только в нашей стране. Это абсолютно универсальное кино, к которому легко подключиться эмоционально", — рассказывает гендиректор "Централ Партнершип".
© Фото предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипСъемки сериала "Синдром"
Съемки сериала Синдром
1 из 2
Съемки сериала "Синдром"
© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип

Сериал "Синдром"

Съемки сериала Синдром
2 из 2

Сериал "Синдром"

© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
1 из 2
Съемки сериала "Синдром"
© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
2 из 2

Сериал "Синдром"

© Фото предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Главные роли исполнили Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский и Виктор Тереля. Режиссер — Антон Борматов ("Чужая", "Подкидыш", "Околофутбола").
Премьера фильма запланирована на 2023 год.
Режиссер Кирилл Соколов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Российский режиссер снимет триллер для голливудской студии
 
КультураНовости культурыКино и сериалыОксана АкиньшинаЦентрал Партнершип
 
 
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