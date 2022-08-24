https://ria.ru/20220824/akinshina-1811847611.html

Акиньшина и Кяро снимутся в психологическом триллере про идеального мужа

Акиньшина и Кяро снимутся в психологическом триллере про идеального мужа - РИА Новости, 24.08.2022

Акиньшина и Кяро снимутся в психологическом триллере про идеального мужа

"Централ Партнершип" и "ГОРАД" приступили в съемкам психологического триллера "Синдром" (рабочее название), сообщает пресс-служба. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:55

2022-08-24T17:55

2022-08-24T17:55

культура

новости культуры

кино и сериалы

оксана акиньшина

централ партнершип

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. "Централ Партнершип" и "ГОРАД" приступили в съемкам психологического триллера "Синдром" (рабочее название), сообщает пресс-служба. В проекте рассказывается о семейной паре — художнице Маше и бизнесмене Кирилле. Они попали в аварию. Маша пострадала сильнее. После автокатастрофы Кирилл сильно меняется — он становится пугающе идеальным. И неясно, почему он так себя ведет. "Что это – раскаяние, желание наверстать то, что чуть не упустил навсегда, или странная игра воспаленного разума?" — говорится в описании проекта о поведении персонажа. "Фильм, мы уверены, привлечет внимание думающей аудитории, причем не только в нашей стране. Это абсолютно универсальное кино, к которому легко подключиться эмоционально", — рассказывает гендиректор "Централ Партнершип".Главные роли исполнили Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский и Виктор Тереля. Режиссер — Антон Борматов ("Чужая", "Подкидыш", "Околофутбола"). Премьера фильма запланирована на 2023 год.

https://ria.ru/20220824/sokolov-1811785615.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, оксана акиньшина, централ партнершип