https://ria.ru/20220824/airbus-1811929961.html

В Мексике Airbus A320 с горящим двигателем сел в аэропорту Гвадалахары

В Мексике Airbus A320 с горящим двигателем сел в аэропорту Гвадалахары - РИА Новости, 24.08.2022

В Мексике Airbus A320 с горящим двигателем сел в аэропорту Гвадалахары

Двигатель самолета мексиканской авиакомпании VivaAerobus Airbus A320 загорелся на взлете, когда борт выполнял рейс Гвадалахара - Лос-Анджелес, через 43 минуты... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:47

2022-08-24T18:47

2022-08-24T19:13

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лос-анджелес

airbus a320

халиско

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МЕХИКО, 24 авг - РИА Новости. Двигатель самолета мексиканской авиакомпании VivaAerobus Airbus A320 загорелся на взлете, когда борт выполнял рейс Гвадалахара - Лос-Анджелес, через 43 минуты пилоты благополучно посадили самолет, сообщили в социальных сетях пассажиры рейса."VivaAerobus справилась с этой ситуацией отвратительно. Никакой коммуникации экипажа с пассажирами, а мы думали, что вот-вот умрем!" - написала в своем блоге в Twitter пассажирка рейса Кимберли Гарсия.На видео, которое она приложила, самолет пролетает над городом, выбрасывая потоки искр из горящего правого двигателя. Другие пассажиры рейса опубликовали на различных платформах моменты посадки и прибытия пожарной службы.По данным сервиса FlightRadar, борт A320-200, выполнявший рейс VB518 по маршруту Гвадалахара - Лос-Анджелес, провел в воздухе 43 минуты и сделал несколько кругов над столицей штата Халиско.На момент публикации материала авиакомпания VivaAerobus и международный аэропорт Гвадалахары не выступили с официальным заявлением о ночном инциденте.

https://ria.ru/20220819/yugra-1810751660.html

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в мире, гвадалахара, лос-анджелес, airbus a320, халиско, новости - туризм