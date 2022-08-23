https://ria.ru/20220823/zhku-1811512682.html
Долги жителей Подмосковья за ЖКУ за год снизилась на 700 миллионов рублей
Долги жителей Подмосковья за ЖКУ за год снизилась на 700 миллионов рублей - РИА Новости, 23.08.2022
Долги жителей Подмосковья за ЖКУ за год снизилась на 700 миллионов рублей
Долги жителей Московской области за коммунальные услуги снизились на 700 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:10
2022-08-23T12:10
2022-08-23T12:10
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Долги жителей Московской области за коммунальные услуги снизились на 700 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.По словам главы ведомства Александра Самарина, задолженность управляющих компаний перед теплоснабжающими организациями снизилась на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ Московской области за год снизилась на 800 миллионов рублей, что составляет 5,4% от общей суммы задолженности."Особое внимание было уделено и долгам населения Московской области за ЖКУ. Так, общая сумма задолженности жителей региона с 1 августа снизились на 0,7 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Самарина.
https://ria.ru/20220823/balashikha-1811480489.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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