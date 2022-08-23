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Долги жителей Подмосковья за ЖКУ за год снизилась на 700 миллионов рублей - РИА Новости, 23.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220823/zhku-1811512682.html
Долги жителей Подмосковья за ЖКУ за год снизилась на 700 миллионов рублей
Долги жителей Подмосковья за ЖКУ за год снизилась на 700 миллионов рублей - РИА Новости, 23.08.2022
Долги жителей Подмосковья за ЖКУ за год снизилась на 700 миллионов рублей
Долги жителей Московской области за коммунальные услуги снизились на 700 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:10
2022-08-23T12:10
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Долги жителей Московской области за коммунальные услуги снизились на 700 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.По словам главы ведомства Александра Самарина, задолженность управляющих компаний перед теплоснабжающими организациями снизилась на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ Московской области за год снизилась на 800 миллионов рублей, что составляет 5,4% от общей суммы задолженности."Особое внимание было уделено и долгам населения Московской области за ЖКУ. Так, общая сумма задолженности жителей региона с 1 августа снизились на 0,7 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Самарина.
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жкх, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, ЖКХ, Московская область (Подмосковье)
12:10 23.08.2022
 

Долги жителей Подмосковья за ЖКУ за год снизилась на 700 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Долги жителей Московской области за коммунальные услуги снизились на 700 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
По словам главы ведомства Александра Самарина, задолженность управляющих компаний перед теплоснабжающими организациями снизилась на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ Московской области за год снизилась на 800 миллионов рублей, что составляет 5,4% от общей суммы задолженности.
Школа на 1775 мест, построенная в городском округе Балашиха - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 10:26Новости Подмосковья
Строительство школы на 1775 мест завершили в Балашихе
"Особое внимание было уделено и долгам населения Московской области за ЖКУ. Так, общая сумма задолженности жителей региона с 1 августа снизились на 0,7 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Самарина.
 
Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)
 
 
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