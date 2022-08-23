https://ria.ru/20220823/zhertvy-1811543975.html

В бундестаге призвали немцев принести "жертвы" в борьбе с Россией

В бундестаге призвали немцев принести "жертвы" в борьбе с Россией - РИА Новости, 23.08.2022

В бундестаге призвали немцев принести "жертвы" в борьбе с Россией

Глава комитета бундестага ФРГ Мари-Агнес Циммерман призвала граждан страны принести "личные жертвы" в борьбе с теми, кто "хочет разрушить демократическую... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:38

2022-08-23T13:38

2022-08-23T13:38

россия

германия

северный поток — 2

украина

в мире

бундестаг германии

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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ Мари-Агнес Циммерман призвала граждан страны принести "личные жертвы" в борьбе с теми, кто "хочет разрушить демократическую жизнь", в частности с российским руководством."Это также потребует личных жертв от всех нас, но мы не должны становиться слабыми, несмотря ни на что", - сказала глава комитета в интервью медиагруппе Funke, добавив, что в настоящее время на фоне высоких цен на энергоносители важно помочь людям в Германии, которые "с трудом справляются с ростом цен".В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Немецкие чиновники постоянно призывают граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии. Ряд профессиональных ассоциаций и союзов уже обратились к правительству Германии с призывом смягчить позицию относительно санкций в отношении России, гарантировать импорт российской нефти и газа зимой. А некоторые немецкие политики заявили о необходимости запуска газопровода "Северный поток — 2", сертификация которого была остановлена немецкой стороной после начала военной операции на Украине.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220823/sholts-1811503710.html

https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html

россия

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, германия, северный поток — 2, украина, в мире, бундестаг германии