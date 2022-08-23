Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге призвали немцев принести "жертвы" в борьбе с Россией - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/zhertvy-1811543975.html
В бундестаге призвали немцев принести "жертвы" в борьбе с Россией
В бундестаге призвали немцев принести "жертвы" в борьбе с Россией - РИА Новости, 23.08.2022
В бундестаге призвали немцев принести "жертвы" в борьбе с Россией
Глава комитета бундестага ФРГ Мари-Агнес Циммерман призвала граждан страны принести "личные жертвы" в борьбе с теми, кто "хочет разрушить демократическую... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:38
2022-08-23T13:38
россия
германия
северный поток — 2
украина
в мире
бундестаг германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_0:118:3096:1860_1920x0_80_0_0_77c27cc3b0c59444b4961536b6bd14a2.jpg
БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ Мари-Агнес Циммерман призвала граждан страны принести "личные жертвы" в борьбе с теми, кто "хочет разрушить демократическую жизнь", в частности с российским руководством."Это также потребует личных жертв от всех нас, но мы не должны становиться слабыми, несмотря ни на что", - сказала глава комитета в интервью медиагруппе Funke, добавив, что в настоящее время на фоне высоких цен на энергоносители важно помочь людям в Германии, которые "с трудом справляются с ростом цен".В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Немецкие чиновники постоянно призывают граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии. Ряд профессиональных ассоциаций и союзов уже обратились к правительству Германии с призывом смягчить позицию относительно санкций в отношении России, гарантировать импорт российской нефти и газа зимой. А некоторые немецкие политики заявили о необходимости запуска газопровода "Северный поток — 2", сертификация которого была остановлена немецкой стороной после начала военной операции на Украине.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220823/sholts-1811503710.html
https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_f70565607a9ce0a7c664000bcb4f45d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, северный поток — 2, украина, в мире, бундестаг германии
Россия, Германия, Северный поток — 2, Украина, В мире, Бундестаг Германии
13:38 23.08.2022
 
В бундестаге призвали немцев принести "жертвы" в борьбе с Россией

Глава комитета бундестага Циммерман призвала немцев принести "жертвы" в борьбе с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ Мари-Агнес Циммерман призвала граждан страны принести "личные жертвы" в борьбе с теми, кто "хочет разрушить демократическую жизнь", в частности с российским руководством.
"Это также потребует личных жертв от всех нас, но мы не должны становиться слабыми, несмотря ни на что", - сказала глава комитета в интервью медиагруппе Funke, добавив, что в настоящее время на фоне высоких цен на энергоносители важно помочь людям в Германии, которые "с трудом справляются с ростом цен".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 11:40
В Германии высмеяли Шольца после слов о ловушке Путина
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Немецкие чиновники постоянно призывают граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии. Ряд профессиональных ассоциаций и союзов уже обратились к правительству Германии с призывом смягчить позицию относительно санкций в отношении России, гарантировать импорт российской нефти и газа зимой. А некоторые немецкие политики заявили о необходимости запуска газопровода "Северный поток — 2", сертификация которого была остановлена немецкой стороной после начала военной операции на Украине.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Промышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 19:38
СМИ: Германию ждет социальный взрыв из-за дефицита газа из России
 
РоссияГерманияСеверный поток — 2УкраинаВ миреБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала