В бундестаге призвали немцев принести "жертвы" в борьбе с Россией
Глава комитета бундестага Циммерман призвала немцев принести "жертвы" в борьбе с Россией
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ Мари-Агнес Циммерман призвала граждан страны принести "личные жертвы" в борьбе с теми, кто "хочет разрушить демократическую жизнь", в частности с российским руководством.
"Это также потребует личных жертв от всех нас, но мы не должны становиться слабыми, несмотря ни на что", - сказала глава комитета в интервью медиагруппе Funke, добавив, что в настоящее время на фоне высоких цен на энергоносители важно помочь людям в Германии, которые "с трудом справляются с ростом цен".
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Немецкие чиновники постоянно призывают граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии. Ряд профессиональных ассоциаций и союзов уже обратились к правительству Германии с призывом смягчить позицию относительно санкций в отношении России, гарантировать импорт российской нефти и газа зимой. А некоторые немецкие политики заявили о необходимости запуска газопровода "Северный поток — 2", сертификация которого была остановлена немецкой стороной после начала военной операции на Украине.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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