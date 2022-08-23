https://ria.ru/20220823/zhara-1811522168.html

На станциях московского метро раздают воду из-за жары

На станциях московского метро раздают воду из-за жары - РИА Новости, 23.08.2022

На станциях московского метро раздают воду из-за жары

Бутылки с водой вновь начали раздавать на станциях метро Москвы из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:37

2022-08-23T12:37

2022-08-23T15:15

москва

общество

московский метрополитен

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бутылки с водой вновь начали раздавать на станциях метро Москвы из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Жара задержалась в Москве - с 12.00 раздаем бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская. И на автостанции "Орехово"", - говорится в сообщении.Отмечается, что ведется постоянный мониторинг температуры и, если будет необходимость, список скорректируют.

https://ria.ru/20220822/zhara-1811283985.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, московский метрополитен