https://ria.ru/20220823/zhara-1811522168.html
На станциях московского метро раздают воду из-за жары
На станциях московского метро раздают воду из-за жары - РИА Новости, 23.08.2022
На станциях московского метро раздают воду из-за жары
Бутылки с водой вновь начали раздавать на станциях метро Москвы из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:37
2022-08-23T12:37
2022-08-23T15:15
москва
общество
московский метрополитен
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бутылки с водой вновь начали раздавать на станциях метро Москвы из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Жара задержалась в Москве - с 12.00 раздаем бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская. И на автостанции "Орехово"", - говорится в сообщении.Отмечается, что ведется постоянный мониторинг температуры и, если будет необходимость, список скорректируют.
https://ria.ru/20220822/zhara-1811283985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, московский метрополитен
Москва, Общество, Московский метрополитен
12:37 23.08.2022 (обновлено: 15:15 23.08.2022)
На станциях московского метро раздают воду из-за жары
На станциях московского метро начали раздавать бутылки с водой из-за жары