https://ria.ru/20220823/zelenskiy-1811691605.html
Зеленский потребовал от Запада больше оружия
Зеленский потребовал от Запада больше оружия - РИА Новости, 23.08.2022
Зеленский потребовал от Запада больше оружия
Владимир Зеленский заявил, что украинской армии нужно от стран Запада намного больше реактивных систем залпового огня (РСЗО), бронетехники и крупнокалиберной... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:36
2022-08-23T20:36
2022-08-23T20:40
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинской армии нужно от стран Запада намного больше реактивных систем залпового огня (РСЗО), бронетехники и крупнокалиберной артиллерии, чем сейчас поставляют союзники Киева."Нам помогают (поставляемые Западом - ред.) MLRS-системы (РСЗО), нам нужна мощная артиллерия. Та артиллерия, которая нам давалась – мы благодарны за (орудия калибром – ред.) 155 миллиметров, тут нет никаких секретов. Какое количество мы получаем – про это я не буду говорить. Но нужно ли нам больше? Нужно намного больше", - сказал Зеленский на брифинге в Киеве в рамках саммита "Крымской платформы".По его словам, также Украине не хватает бронетехники. Поставки указанных вооружений помогут Украине вернуть контроль над своими территориями, утверждает Зеленский.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220823/ukraina-1811590037.html
https://ria.ru/20220823/vooruzhenie-1811662340.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, киев, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, НАТО
20:36 23.08.2022 (обновлено: 20:40 23.08.2022)
Зеленский потребовал от Запада больше оружия
Зеленский заявил, что Украине нужно от Запада больше артиллерии, РСЗО и бронетехники