https://ria.ru/20220823/zdorove-1811459155.html

Врач дал совет москвичам временно отказаться от спорта на улице из-за смога

Врач дал совет москвичам временно отказаться от спорта на улице из-за смога - РИА Новости, 23.08.2022

Врач дал совет москвичам временно отказаться от спорта на улице из-за смога

Людям, активно занимающимся спортом, лучше исключить занятия на открытом воздухе на время смога, так как при физических нагрузках человек чаще и глубже дышит, а РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T06:11

2022-08-23T06:11

2022-08-23T06:11

общество

москва

здоровье

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Людям, активно занимающимся спортом, лучше исключить занятия на открытом воздухе на время смога, так как при физических нагрузках человек чаще и глубже дышит, а в сложившейся обстановке это может негативно сказаться на здоровье, заявил РИА Новости врач-пульмонолог НМИЦ ФПИ Минздрава России, к.м.н. Евгений Попов.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что погода до конца недели существенно не поменяется, продукты горения продолжат распространяться в Москву.Он отметил, что людям с хроническими заболеваниями легких вообще не стоит долго находиться на улице во время задымления. Для профилактики развития различных заболеваний в период смога следует отказаться от курения, чаще умываться, полоскать нос и рот, промывать каплями глаза, уточнил Попов. Кроме того, необходимо также соблюдать питьевой режим – пить не менее 2-2,5 литров чистой воды в день и есть много зелени, яблок и других фруктов, добавил специалист.По его словам, для людей, страдающих бронхиальной астмой, а также хроническим бронхитом, рекомендуется не уменьшать дозу применяемых лекарственных препаратов и постоянно иметь при себе ингаляторы."Вредные частицы дыма нарушают работу защитной системы очищения бронхов (мукоцилиарного клиренса), и это приводит к снижению дренажной функции бронхов, значительно усугубляя течение хронической патологии дыхательных путей", - пояснил врач.

https://ria.ru/20220822/smog_moskva-1811355368.html

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общество, москва, здоровье