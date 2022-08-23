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Врач дал совет москвичам временно отказаться от спорта на улице из-за смога - РИА Новости, 23.08.2022
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Врач дал совет москвичам временно отказаться от спорта на улице из-за смога
Врач дал совет москвичам временно отказаться от спорта на улице из-за смога - РИА Новости, 23.08.2022
Врач дал совет москвичам временно отказаться от спорта на улице из-за смога
Людям, активно занимающимся спортом, лучше исключить занятия на открытом воздухе на время смога, так как при физических нагрузках человек чаще и глубже дышит, а РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T06:11
2022-08-23T06:11
общество
москва
здоровье
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Людям, активно занимающимся спортом, лучше исключить занятия на открытом воздухе на время смога, так как при физических нагрузках человек чаще и глубже дышит, а в сложившейся обстановке это может негативно сказаться на здоровье, заявил РИА Новости врач-пульмонолог НМИЦ ФПИ Минздрава России, к.м.н. Евгений Попов.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что погода до конца недели существенно не поменяется, продукты горения продолжат распространяться в Москву.Он отметил, что людям с хроническими заболеваниями легких вообще не стоит долго находиться на улице во время задымления. Для профилактики развития различных заболеваний в период смога следует отказаться от курения, чаще умываться, полоскать нос и рот, промывать каплями глаза, уточнил Попов. Кроме того, необходимо также соблюдать питьевой режим – пить не менее 2-2,5 литров чистой воды в день и есть много зелени, яблок и других фруктов, добавил специалист.По его словам, для людей, страдающих бронхиальной астмой, а также хроническим бронхитом, рекомендуется не уменьшать дозу применяемых лекарственных препаратов и постоянно иметь при себе ингаляторы."Вредные частицы дыма нарушают работу защитной системы очищения бронхов (мукоцилиарного клиренса), и это приводит к снижению дренажной функции бронхов, значительно усугубляя течение хронической патологии дыхательных путей", - пояснил врач.
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общество, москва, здоровье
Общество, Москва, Здоровье
06:11 23.08.2022
 
Врач дал совет москвичам временно отказаться от спорта на улице из-за смога

Врач Попов дал совет москвичам на время отказаться от спорта на улице из-за смога

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКутафья башня Московского Кремля
Кутафья башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кутафья башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Людям, активно занимающимся спортом, лучше исключить занятия на открытом воздухе на время смога, так как при физических нагрузках человек чаще и глубже дышит, а в сложившейся обстановке это может негативно сказаться на здоровье, заявил РИА Новости врач-пульмонолог НМИЦ ФПИ Минздрава России, к.м.н. Евгений Попов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что погода до конца недели существенно не поменяется, продукты горения продолжат распространяться в Москву.
"Любая дополнительная физическая нагрузка заставит вас дышать чаще и глубже, что в сложившейся экологической обстановке скажется негативно на вашем здоровье. Для людей, которые активно занимаются спортом, лучше исключить занятия на открытом воздухе", - сказал Попов.
Он отметил, что людям с хроническими заболеваниями легких вообще не стоит долго находиться на улице во время задымления. Для профилактики развития различных заболеваний в период смога следует отказаться от курения, чаще умываться, полоскать нос и рот, промывать каплями глаза, уточнил Попов. Кроме того, необходимо также соблюдать питьевой режим – пить не менее 2-2,5 литров чистой воды в день и есть много зелени, яблок и других фруктов, добавил специалист.
По его словам, для людей, страдающих бронхиальной астмой, а также хроническим бронхитом, рекомендуется не уменьшать дозу применяемых лекарственных препаратов и постоянно иметь при себе ингаляторы.
"Вредные частицы дыма нарушают работу защитной системы очищения бронхов (мукоцилиарного клиренса), и это приводит к снижению дренажной функции бронхов, значительно усугубляя течение хронической патологии дыхательных путей", - пояснил врач.
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