https://ria.ru/20220823/zaporozhe-1811449678.html

В Запорожской области дали совет Вовк "немедленно" просить убежище в России

В Запорожской области дали совет Вовк "немедленно" просить убежище в России - РИА Новости, 23.08.2022

В Запорожской области дали совет Вовк "немедленно" просить убежище в России

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T00:50

2022-08-23T00:50

2022-08-23T04:31

дарья дугина

россия

эстония

украина

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк должна просить убежище в посольстве России в Эстонии."Единственный шанс для Натальи Вовк остаться в живых - немедленно бежать в посольство России в Эстонии и просить убежища. Тогда ее ждет суд и жизнь", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, если Вовк не успеет этого сделать, то от нее, как от опасного свидетеля, избавится "ее же руководство из СБУ или же англо-саксонские хозяева ее СБУшного руководства".Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811431323.html

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дарья дугина, россия, эстония, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной