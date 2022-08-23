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В Запорожской области дали совет Вовк "немедленно" просить убежище в России - РИА Новости, 23.08.2022
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В Запорожской области дали совет Вовк "немедленно" просить убежище в России
В Запорожской области дали совет Вовк "немедленно" просить убежище в России - РИА Новости, 23.08.2022
В Запорожской области дали совет Вовк "немедленно" просить убежище в России
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T00:50
2022-08-23T04:31
дарья дугина
россия
эстония
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк должна просить убежище в посольстве России в Эстонии."Единственный шанс для Натальи Вовк остаться в живых - немедленно бежать в посольство России в Эстонии и просить убежища. Тогда ее ждет суд и жизнь", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, если Вовк не успеет этого сделать, то от нее, как от опасного свидетеля, избавится "ее же руководство из СБУ или же англо-саксонские хозяева ее СБУшного руководства".Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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дарья дугина, россия, эстония, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Россия, Эстония, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
00:50 23.08.2022 (обновлено: 04:31 23.08.2022)
 
В Запорожской области дали совет Вовк "немедленно" просить убежище в России

Член совета Запорожской области Рогов дал совет Вовк немедленно просить убежище в России

© Фото : соцсети Натальи ВовкНаталья Вовк (Шабан)
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : соцсети Натальи Вовк
Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк должна просить убежище в посольстве России в Эстонии.
"Единственный шанс для Натальи Вовк остаться в живых - немедленно бежать в посольство России в Эстонии и просить убежища. Тогда ее ждет суд и жизнь", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, если Вовк не успеет этого сделать, то от нее, как от опасного свидетеля, избавится "ее же руководство из СБУ или же англо-саксонские хозяева ее СБУшного руководства".
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 20:56
ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной
 
Дарья ДугинаРоссияЭстонияУкраинаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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