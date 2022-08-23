https://ria.ru/20220823/zaluzhnyy-1811696667.html

Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного

Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного - РИА Новости, 23.08.2022

Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного

Владимир Зеленский заявил, что не собирается отправлять в отставку или переводить на другую должность главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T21:13

2022-08-23T21:13

2022-08-23T21:16

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владимир зеленский

валерий залужный

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не собирается отправлять в отставку или переводить на другую должность главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного.Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны Украины, так как не желает "иметь конкурента во время празднования победы Украины"."Не планирую никуда переводить главнокомандующего Залужного. Работаем одной командой", - сказал Зеленский на брифинге в Киеве в рамках саммита "Крымской платформы", комментируя появлявшиеся в прессе слухи об отставке высокопоставленного военного.При этом он высоко оценил работу команды, в которую входит Залужный.Впрочем, на текущий момент не приходится говорить не то что о победе, но даже о минимальных военных успехах Киева. По данным Министерства обороны России, ВС РФ успешно продвигаются на херсонско-николаевском направлении, врезавшись в глубь обороны противника на три километра. На донецком направлении также успешно развивается наступление, в частности, завершается освобождение города Марьинка в пригороде Донецка, рассказали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220709/zelenskiy-1801436884.html

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в мире, россия, киев, министерство обороны украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский, валерий залужный