https://ria.ru/20220823/zaluzhnyy-1811696667.html
Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного
Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного - РИА Новости, 23.08.2022
Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного
Владимир Зеленский заявил, что не собирается отправлять в отставку или переводить на другую должность главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:13
2022-08-23T21:13
2022-08-23T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
министерство обороны украины
вооруженные силы рф
владимир зеленский
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_0:79:3362:1970_1920x0_80_0_0_ce482b9ba9c01c1a258b8e1154794699.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не собирается отправлять в отставку или переводить на другую должность главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного.Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны Украины, так как не желает "иметь конкурента во время празднования победы Украины"."Не планирую никуда переводить главнокомандующего Залужного. Работаем одной командой", - сказал Зеленский на брифинге в Киеве в рамках саммита "Крымской платформы", комментируя появлявшиеся в прессе слухи об отставке высокопоставленного военного.При этом он высоко оценил работу команды, в которую входит Залужный.Впрочем, на текущий момент не приходится говорить не то что о победе, но даже о минимальных военных успехах Киева. По данным Министерства обороны России, ВС РФ успешно продвигаются на херсонско-николаевском направлении, врезавшись в глубь обороны противника на три километра. На донецком направлении также успешно развивается наступление, в частности, завершается освобождение города Марьинка в пригороде Донецка, рассказали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220709/zelenskiy-1801436884.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_fb53aafb28d038e12ab8945aecd4a8f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, министерство обороны украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
21:13 23.08.2022 (обновлено: 21:16 23.08.2022)
Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного
Зеленский заявил, что не планирует увольнять главнокомандующего украинских войск Залужного