20:54 23.08.2022 (обновлено: 22:28 23.08.2022)
МИД: западные СМИ исказили разговор Лаврова с коллегой из Франции о ЗАЭС
Захарова: некоторые иностранные СМИ исказили суть разговора Лаврова и Колонна о ЗАЭС
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Несколько иностранных СМИ грубо исказили детали телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна о ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сразу после состоявшегося 23 августа телефонного разговора министров иностранных дел России и Франции на информационных лентах иностранных СМИ замелькали сообщения, дающие искаженную трактовку его содержания. Подается так, будто французская сторона чуть ли не "продавила" свою позицию", — приводит ее слова официальный сайт внешнеполитического ведомства.
Захарова уточнила, как развивался диалог на самом деле.
"Сергей Лавров ясно и четко расставил все по своим местам, настоятельно призвав Париж повлиять на его подопечных в Киеве, которые, полностью потеряв голову, продолжают обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), город Энергодар и прилегающие территории", — отметила она.
Представитель МИД подчеркнула, что "французскому министру в разговоре было заявлено, причем не раз, что российское согласие на проведение международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, которого с непонятным упорством добивается Париж, дано еще 3 июня".
Захарова добавила, что Россия, как никто другой, заинтересована в том, чтобы представители МАГАТЭ оказались на станции, — так они собственными глазами увидят разрушительные последствия обстрелов украинской стороной.
"Призываем западные страны прекратить потакать геополитическим амбициям и капризам режима Зеленского, а на передний план поставить интересы ядерной безопасности", — сказано в комментарии.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.