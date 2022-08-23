https://ria.ru/20220823/zakharova-1811693982.html

МИД: западные СМИ исказили разговор Лаврова с коллегой из Франции о ЗАЭС

МИД: западные СМИ исказили разговор Лаврова с коллегой из Франции о ЗАЭС - РИА Новости, 23.08.2022

МИД: западные СМИ исказили разговор Лаврова с коллегой из Франции о ЗАЭС

Несколько иностранных СМИ грубо исказили детали телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна о... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:54

2022-08-23T20:54

2022-08-23T22:28

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Несколько иностранных СМИ грубо исказили детали телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна о ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сразу после состоявшегося 23 августа телефонного разговора министров иностранных дел России и Франции на информационных лентах иностранных СМИ замелькали сообщения, дающие искаженную трактовку его содержания. Подается так, будто французская сторона чуть ли не "продавила" свою позицию", — приводит ее слова официальный сайт внешнеполитического ведомства.Захарова уточнила, как развивался диалог на самом деле."Сергей Лавров ясно и четко расставил все по своим местам, настоятельно призвав Париж повлиять на его подопечных в Киеве, которые, полностью потеряв голову, продолжают обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), город Энергодар и прилегающие территории", — отметила она.Представитель МИД подчеркнула, что "французскому министру в разговоре было заявлено, причем не раз, что российское согласие на проведение международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, которого с непонятным упорством добивается Париж, дано еще 3 июня".Захарова добавила, что Россия, как никто другой, заинтересована в том, чтобы представители МАГАТЭ оказались на станции, — так они собственными глазами увидят разрушительные последствия обстрелов украинской стороной. "Призываем западные страны прекратить потакать геополитическим амбициям и капризам режима Зеленского, а на передний план поставить интересы ядерной безопасности", — сказано в комментарии.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220823/ultimatum-1811691938.html

https://ria.ru/20220823/magate-1811680906.html

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франция

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в мире, сергей лавров, россия, франция, париж, магатэ