08:37 23.08.2022 (обновлено: 08:48 23.08.2022)
Посол в Японии призвал Токио прекратить демонтаж отношений с Россией
Посол в Японии призвал Токио к прекращению демонтажа российско-японских связей
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что курс Японии на продолжение санкционного давления на РФ еще больше отдаляет перспективы возвращения нормальных отношений между странами и призвал Токио "к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей".
Галузин подчеркнул, что подобный курс "на последовательно осуществляемую спецоперацию Вооруженных сил России на Украине никак не повлияет, экономика нашей страны все эти рестрикции и далее будет выдерживать, а вот перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло он, безусловно, ещё более отдаляет".
"Призываем японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей, не приносящего никаких выгод самой Японии", - добавил глава российской дипмиссии.
Ранее во вторник правительство Японии провело встречу для обсуждения дальнейших шагов в свете событий на Украине, в ходе которой было вновь подтверждено намерение взаимодействовать со странами "большой семерки" по антироссийским санкциям. При этом, как отмечало агентство Рейтер, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что в ходе встречи правительство Японии не вело обсуждение возможных новых санкций против России.