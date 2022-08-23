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Посол в Японии призвал Токио прекратить демонтаж отношений с Россией - РИА Новости, 23.08.2022
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Посол в Японии призвал Токио прекратить демонтаж отношений с Россией
Посол в Японии призвал Токио прекратить демонтаж отношений с Россией - РИА Новости, 23.08.2022
Посол в Японии призвал Токио прекратить демонтаж отношений с Россией
Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что курс Японии на продолжение санкционного давления на РФ еще больше отдаляет перспективы возвращения нормальных... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T08:37
2022-08-23T08:48
в мире
россия
япония
михаил галузин
сюнъити судзуки
украина
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ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что курс Японии на продолжение санкционного давления на РФ еще больше отдаляет перспективы возвращения нормальных отношений между странами и призвал Токио "к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей"."Руководство Японии решило продолжить санкционное давление на Россию. Шаг недружественный, недальновидный и контрпродуктивный", - говорится в заявлении дипломата, размещенном на странице посольства в соцсетях.Галузин подчеркнул, что подобный курс "на последовательно осуществляемую спецоперацию Вооруженных сил России на Украине никак не повлияет, экономика нашей страны все эти рестрикции и далее будет выдерживать, а вот перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло он, безусловно, ещё более отдаляет"."Призываем японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей, не приносящего никаких выгод самой Японии", - добавил глава российской дипмиссии.Ранее во вторник правительство Японии провело встречу для обсуждения дальнейших шагов в свете событий на Украине, в ходе которой было вновь подтверждено намерение взаимодействовать со странами "большой семерки" по антироссийским санкциям. При этом, как отмечало агентство Рейтер, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что в ходе встречи правительство Японии не вело обсуждение возможных новых санкций против России.
https://ria.ru/20220819/yaponiya-1810663950.html
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в мире, россия, япония, михаил галузин, сюнъити судзуки, украина
В мире, Россия, Япония, Михаил Галузин, Сюнъити Судзуки, Украина
08:37 23.08.2022 (обновлено: 08:48 23.08.2022)
 
Посол в Японии призвал Токио прекратить демонтаж отношений с Россией

Посол в Японии призвал Токио к прекращению демонтажа российско-японских связей

© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что курс Японии на продолжение санкционного давления на РФ еще больше отдаляет перспективы возвращения нормальных отношений между странами и призвал Токио "к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей".
"Руководство Японии решило продолжить санкционное давление на Россию. Шаг недружественный, недальновидный и контрпродуктивный", - говорится в заявлении дипломата, размещенном на странице посольства в соцсетях.
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Галузин подчеркнул, что подобный курс "на последовательно осуществляемую спецоперацию Вооруженных сил России на Украине никак не повлияет, экономика нашей страны все эти рестрикции и далее будет выдерживать, а вот перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло он, безусловно, ещё более отдаляет".
"Призываем японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей, не приносящего никаких выгод самой Японии", - добавил глава российской дипмиссии.
Ранее во вторник правительство Японии провело встречу для обсуждения дальнейших шагов в свете событий на Украине, в ходе которой было вновь подтверждено намерение взаимодействовать со странами "большой семерки" по антироссийским санкциям. При этом, как отмечало агентство Рейтер, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что в ходе встречи правительство Японии не вело обсуждение возможных новых санкций против России.
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