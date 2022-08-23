https://ria.ru/20220823/yamal-1811511426.html

День государственного флага с размахом отметили на Ямале

День государственного флага с размахом отметили на Ямале - РИА Новости, 23.08.2022

День государственного флага с размахом отметили на Ямале

День государственного флага с размахом отметили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в городах и поселках Ямала прошли авто-, мото- и велопробеги,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:07

2022-08-23T12:07

2022-08-23T12:07

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

салехард

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

день государственного флага россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. День государственного флага с размахом отметили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в городах и поселках Ямала прошли авто-, мото- и велопробеги, сообщает пресс-служба губернатора региона."В городах и райцентрах округа одновременно подняли огромные государственные флаги. Два из них – самые большие в округе. В Новом Уренгое и Салехарде установили 35 и 34-метровые флагштоки. В газовой и административной столицах региона подняли флаги площадью 121,5 квадратных метра и 117 квадратных метров соответственно", - говорится в сообщении.Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в Губкинском. Сейчас глава региона находится в ежегодной поездке по округу."Во всех городах нашего Ямала сегодня проходят торжественные мероприятия. Первого сентября у нас появится доброе правило: в начале каждого учебного года и в течение него поднимать флаги в наших школах. Мы решили на этом не останавливаться: в городах уже появились монументальные крупные флагштоки, вскоре установим во всех поселках. Ветер будет развевать наш флаг, чтобы мы, проходя мимо, думали о нашем Отечестве. Мы сильны, когда едины. Мы живем в стране, которая процветает и развивается. На Ямале мы это знаем: вместе мы достигаем любых целей. Наша страна двигается вперед", - приводятся в сообщении слова Артюхова.В городах и поселках Ямала прошли авто-, мото- и велопробеги. В Тазовском районе флаг был развернут в рыболовецких песках, в Приуралье – в горах Полярного Урала, в Ямальском районе – на стойбище оленеводов. В Муравленко государственный гимн РФ в честь праздника исполнили 250 горожан в национальных костюмах народов, проживающих в России. В Салехарде сотрудники МЧС водрузили триколор на самую высокую точку города: это мост "Факел", сооружение высотой 60 метров.Пресс-служба уточняет, что летом на пришкольных территориях 124 общеобразовательных учреждений установили флагштоки. Еще четыре школы оборудуют флаговыми группами в 2023 году, после завершения реконструкции и капитального ремонта учреждений. Предложение о традиции поднятия в российских школах государственного флага страны поддержал президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности.

https://ria.ru/20220816/vypuskniki-1810019717.html

https://ria.ru/20220705/yamal-1800458055.html

ямал

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, дмитрий артюхов, салехард, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день государственного флага россии