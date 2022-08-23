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Мнение россиян о сроках спецоперации поменялось, заявил глава ВЦИОМ - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/vtsiom-1811464168.html
Мнение россиян о сроках спецоперации поменялось, заявил глава ВЦИОМ
Мнение россиян о сроках спецоперации поменялось, заявил глава ВЦИОМ - РИА Новости, 23.08.2022
Мнение россиян о сроках спецоперации поменялось, заявил глава ВЦИОМ
Мнение россиян о сроках проведения спецоперации на Украине постепенно менялось, сейчас уже понятно, что это не мгновенный бросок, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T08:13
2022-08-23T17:00
специальная военная операция на украине
вциом
валерий федоров
владимир путин
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мнение россиян о сроках проведения спецоперации на Украине постепенно менялось, сейчас уже понятно, что это не мгновенный бросок, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.Специальная военная операция России на Украине идет по плану и достигает своих целей, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также заявлял, что Украина может прекратить военные действия до конца суток, нужен приказ военным сложить оружие и выполнение условий Москвы. Спецоперация на Украине идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей, говорил в конце июня президент России Владимир Путин."По мере продолжения спецоперации мнения меняются, все уже поняли, что это всерьез и надолго, это не мгновенный бросок, это растянутая по времени история", — рассказал Федоров РИА Новости.Он отметил, что ВЦИОМ регулярно опрашивает россиян по прогнозам о сроках спецоперации."Если в самом начале господствовало мнение, что все пройдет очень быстро, то затем начала расти группа, которая полагает, что это займет несколько месяцев, потом займет около полугода, потом, что это и следующий год — зайдет в 2023-й", — сообщил глава ВЦИОМ.
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вциом, валерий федоров, владимир путин, общество, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, ВЦИОМ, Валерий Федоров, Владимир Путин, Общество, Дмитрий Песков
08:13 23.08.2022 (обновлено: 17:00 23.08.2022)
 
Мнение россиян о сроках спецоперации поменялось, заявил глава ВЦИОМ

Глава ВЦИОМ: россияне поняли, что спецоперация на Украине — это не мгновенный бросок

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС России в Харьковской области
Блокпост ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Блокпост ВС России в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мнение россиян о сроках проведения спецоперации на Украине постепенно менялось, сейчас уже понятно, что это не мгновенный бросок, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Специальная военная операция России на Украине идет по плану и достигает своих целей, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также заявлял, что Украина может прекратить военные действия до конца суток, нужен приказ военным сложить оружие и выполнение условий Москвы. Спецоперация на Украине идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей, говорил в конце июня президент России Владимир Путин.
"По мере продолжения спецоперации мнения меняются, все уже поняли, что это всерьез и надолго, это не мгновенный бросок, это растянутая по времени история", — рассказал Федоров РИА Новости.
Он отметил, что ВЦИОМ регулярно опрашивает россиян по прогнозам о сроках спецоперации.
"Если в самом начале господствовало мнение, что все пройдет очень быстро, то затем начала расти группа, которая полагает, что это займет несколько месяцев, потом займет около полугода, потом, что это и следующий год — зайдет в 2023-й", — сообщил глава ВЦИОМ.
Спецоперация - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 07:23Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВЦИОМВалерий ФедоровВладимир ПутинОбществоДмитрий Песков
 
 
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