https://ria.ru/20220823/vtsiom-1811464168.html

Мнение россиян о сроках спецоперации поменялось, заявил глава ВЦИОМ

Мнение россиян о сроках спецоперации поменялось, заявил глава ВЦИОМ - РИА Новости, 23.08.2022

Мнение россиян о сроках спецоперации поменялось, заявил глава ВЦИОМ

Мнение россиян о сроках проведения спецоперации на Украине постепенно менялось, сейчас уже понятно, что это не мгновенный бросок, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T08:13

2022-08-23T08:13

2022-08-23T17:00

специальная военная операция на украине

вциом

валерий федоров

владимир путин

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мнение россиян о сроках проведения спецоперации на Украине постепенно менялось, сейчас уже понятно, что это не мгновенный бросок, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.Специальная военная операция России на Украине идет по плану и достигает своих целей, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также заявлял, что Украина может прекратить военные действия до конца суток, нужен приказ военным сложить оружие и выполнение условий Москвы. Спецоперация на Украине идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей, говорил в конце июня президент России Владимир Путин."По мере продолжения спецоперации мнения меняются, все уже поняли, что это всерьез и надолго, это не мгновенный бросок, это растянутая по времени история", — рассказал Федоров РИА Новости.Он отметил, что ВЦИОМ регулярно опрашивает россиян по прогнозам о сроках спецоперации."Если в самом начале господствовало мнение, что все пройдет очень быстро, то затем начала расти группа, которая полагает, что это займет несколько месяцев, потом займет около полугода, потом, что это и следующий год — зайдет в 2023-й", — сообщил глава ВЦИОМ.

https://ria.ru/20220823/otnoshenie-1811461564.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вциом, валерий федоров, владимир путин, общество, дмитрий песков