https://ria.ru/20220823/vsu-1811698116.html

ВСУ разместили зенитную установку в школе под Одессой, сообщило Минобороны

ВСУ разместили зенитную установку в школе под Одессой, сообщило Минобороны - РИА Новости, 23.08.2022

ВСУ разместили зенитную установку в школе под Одессой, сообщило Минобороны

Украинские военные в Великой Балке Одесской области на территории школы по Центральной улице оборудовали опорный пункт, на крыше разместили зенитную установку,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T21:35

2022-08-23T21:35

2022-08-23T21:41

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные в Великой Балке Одесской области на территории школы по Центральной улице оборудовали опорный пункт, на крыше разместили зенитную установку, подход к школе заминировали, а местных жителей об этом не предупредили, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Великой Балке Одесской области на территории школы (улица Центральная) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, на крыше учебного учреждения размещена зенитная установка, по периметру выставлены блокпосты, подход к зданию заминирован, но местное население об этом не предупреждено", - сообщил генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, одесская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр