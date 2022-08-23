https://ria.ru/20220823/vsu-1811698116.html
ВСУ разместили зенитную установку в школе под Одессой, сообщило Минобороны
ВСУ разместили зенитную установку в школе под Одессой, сообщило Минобороны - РИА Новости, 23.08.2022
ВСУ разместили зенитную установку в школе под Одессой, сообщило Минобороны
Украинские военные в Великой Балке Одесской области на территории школы по Центральной улице оборудовали опорный пункт, на крыше разместили зенитную установку,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:35
2022-08-23T21:35
2022-08-23T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные в Великой Балке Одесской области на территории школы по Центральной улице оборудовали опорный пункт, на крыше разместили зенитную установку, подход к школе заминировали, а местных жителей об этом не предупредили, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Великой Балке Одесской области на территории школы (улица Центральная) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, на крыше учебного учреждения размещена зенитная установка, по периметру выставлены блокпосты, подход к зданию заминирован, но местное население об этом не предупреждено", - сообщил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
21:35 23.08.2022 (обновлено: 21:41 23.08.2022)
ВСУ разместили зенитную установку в школе под Одессой, сообщило Минобороны
Минобороны: ВСУ создали опорный пункт на территории школы в Великой Балке Одесской области