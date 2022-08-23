https://ria.ru/20220823/vsu-1811698008.html
Минобороны: ВСУ разместили пулеметы в поселковой школе в Сумской области
Минобороны: ВСУ разместили пулеметы в поселковой школе в Сумской области - РИА Новости, 23.08.2022
Минобороны: ВСУ разместили пулеметы в поселковой школе в Сумской области
Украинские боевики разместили опорный пункт и крупнокалиберные пулеметы в школе в поселке Знобь-Новгородское в Сумской области на границе с Россией, сообщил... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:33
2022-08-23T21:33
2022-08-23T21:33
специальная военная операция на украине
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800054026_0:30:3220:1841_1920x0_80_0_0_ec23473dd5a1d30ae9379673b4960e6b.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские боевики разместили опорный пункт и крупнокалиберные пулеметы в школе в поселке Знобь-Новгородское в Сумской области на границе с Россией, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Знобь-Новгородском Сумской области в школе (ул. Школьная) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили крупнокалиберные пулеметы", - сообщил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800054026_458:0:3187:2047_1920x0_80_0_0_feb6b73ca85bea3b8911bde38b6466c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны: ВСУ разместили пулеметы в поселковой школе в Сумской области
Минобороны: ВСУ разместились в школе в поселке Знобь-Новгородское в Сумской области