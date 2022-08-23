https://ria.ru/20220823/vsu-1811698008.html

Минобороны: ВСУ разместили пулеметы в поселковой школе в Сумской области

Минобороны: ВСУ разместили пулеметы в поселковой школе в Сумской области - РИА Новости, 23.08.2022

Минобороны: ВСУ разместили пулеметы в поселковой школе в Сумской области

Украинские боевики разместили опорный пункт и крупнокалиберные пулеметы в школе в поселке Знобь-Новгородское в Сумской области на границе с Россией, сообщил... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T21:33

2022-08-23T21:33

2022-08-23T21:33

специальная военная операция на украине

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские боевики разместили опорный пункт и крупнокалиберные пулеметы в школе в поселке Знобь-Новгородское в Сумской области на границе с Россией, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Знобь-Новгородском Сумской области в школе (ул. Школьная) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили крупнокалиберные пулеметы", - сообщил генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр