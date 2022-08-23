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В отеле в Вене заявили о похожей на Вовк женщине, останавливавшейся на ночь - РИА Новости, 23.08.2022
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В отеле в Вене заявили о похожей на Вовк женщине, останавливавшейся на ночь
В отеле в Вене заявили о похожей на Вовк женщине, останавливавшейся на ночь - РИА Новости, 23.08.2022
В отеле в Вене заявили о похожей на Вовк женщине, останавливавшейся на ночь
Сотрудники венского отеля Ibis Wien Hauptbahnhof рассказали РИА Новости, что женщина, похожая на подозреваемую в убийстве Наталью Вовк, останавливалась на ночь, РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:45
2022-08-23T14:53
дарья дугина
эстония
россия
австрия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЕНА, 23 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Сотрудники венского отеля Ibis Wien Hauptbahnhof рассказали РИА Новости, что женщина, похожая на подозреваемую в убийстве Наталью Вовк, останавливалась на ночь, но бывшего или нынешнего постояльца под таким именем в системе не нашли.Ранее появилась информация, что Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, из Эстонии направилась в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof.Сотрудники ресепшн отеля сначала не откликнулись на просьбу корреспондента РИА Новости подтвердить или опровергнуть информацию о возможном ночлеге Вовк в этой гостинице, сославшись на то, что не имеют права разглашать такую информацию. Однако вскоре проявили личный интерес к резонансной истории и пошли навстречу.Несколько работников гостиницы, посмотрев на фотографию Вовк, подтвердили, что видели похожую женщину."Да, мы видели похожую женщину, но она была без ребёнка", - сказали они.Ещё одна работница отеля выразила уверенность, что ровно такая же машина, как у Вовк - Mini Cooper, - была на парковке отеля. Она сопроводила корреспондента РИА Новости на подземную парковку, однако машины там уже не обнаружилось.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220823/proisshestviya-1811460391.html
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дарья дугина, эстония, россия, австрия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Дарья Дугина, Эстония, Россия, Австрия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:45 23.08.2022 (обновлено: 14:53 23.08.2022)
 
В отеле в Вене заявили о похожей на Вовк женщине, останавливавшейся на ночь

В Ibis Wien Hauptbahnhof сообщили, что похожая на Вовк женщина останавливалась на ночь

© Фото : соцсети Натальи ВовкНаталья Вовк (Шабан)
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : соцсети Натальи Вовк
Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 23 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Сотрудники венского отеля Ibis Wien Hauptbahnhof рассказали РИА Новости, что женщина, похожая на подозреваемую в убийстве Наталью Вовк, останавливалась на ночь, но бывшего или нынешнего постояльца под таким именем в системе не нашли.
Ранее появилась информация, что Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, из Эстонии направилась в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof.
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Сотрудники ресепшн отеля сначала не откликнулись на просьбу корреспондента РИА Новости подтвердить или опровергнуть информацию о возможном ночлеге Вовк в этой гостинице, сославшись на то, что не имеют права разглашать такую информацию. Однако вскоре проявили личный интерес к резонансной истории и пошли навстречу.
"Нет, женщина по имени Наталия Вовк не останавливалась. Шабан? Нет, тоже нет. Но она наверняка была под другим именем", - сказала сотрудница отеля.
Несколько работников гостиницы, посмотрев на фотографию Вовк, подтвердили, что видели похожую женщину.
"Да, мы видели похожую женщину, но она была без ребёнка", - сказали они.
Ещё одна работница отеля выразила уверенность, что ровно такая же машина, как у Вовк - Mini Cooper, - была на парковке отеля. Она сопроводила корреспондента РИА Новости на подземную парковку, однако машины там уже не обнаружилось.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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