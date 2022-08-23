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Городские службы Москвы восстановили около 70 километров ограждений
Городские службы Москвы восстановили около 70 километров ограждений - РИА Новости, 23.08.2022
Городские службы Москвы восстановили около 70 километров ограждений
Городские службы восстановили около 70 километров барьерных ограждений в Москве с начала года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T07:10
2022-08-23T07:10
2022-08-23T07:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
строительство
петр бирюков
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Городские службы восстановили около 70 километров барьерных ограждений в Москве с начала года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что работы выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности."В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством", — отметил заммэра.Бирюков добавил, что в общей сложности за последние восемь лет в столице отремонтировали более 900 километров барьерных ограждений.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, строительство, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Строительство, Петр Бирюков
Городские службы Москвы восстановили около 70 километров ограждений
Заммэра Москвы Бирюков сообщил о восстановлении около 70 километров ограждений в этом году