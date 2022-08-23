https://ria.ru/20220823/vosstanovlenie-1811460540.html

Городские службы Москвы восстановили около 70 километров ограждений

Городские службы Москвы восстановили около 70 километров ограждений - РИА Новости, 23.08.2022

Городские службы Москвы восстановили около 70 километров ограждений

Городские службы восстановили около 70 километров барьерных ограждений в Москве с начала года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T07:10

2022-08-23T07:10

2022-08-23T07:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

строительство

петр бирюков

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Городские службы восстановили около 70 километров барьерных ограждений в Москве с начала года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что работы выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности."В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством", — отметил заммэра.Бирюков добавил, что в общей сложности за последние восемь лет в столице отремонтировали более 900 километров барьерных ограждений.

https://ria.ru/20220822/moskva-1811258471.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, строительство, петр бирюков