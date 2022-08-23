https://ria.ru/20220823/vorobev-1811696540.html
Андрей Воробьев проверил ход капремонта лицея в Бронницах
Андрей Воробьев проверил ход капремонта лицея в Бронницах - РИА Новости, 23.08.2022
Андрей Воробьев проверил ход капремонта лицея в Бронницах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта лицея в Бронницах, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:11
2022-08-23T21:11
2022-08-23T21:11
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта лицея в Бронницах, сообщает пресс-служба регионального правительства."У нас идет большая президентская программа. Капитальный ремонт - это всегда весьма сложное занятие, вскрываешь одно, но часто в процессе обнаруживаются новые и новые проблемы Большое количество школ мы открываем, 48 успеваем к 1 сентября. Эту школу, задача, открыть ко второму модулю. А в следующем году начнем благоустройство. Школьный двор тоже переоборудуем, чтобы он соответствовал самым высоким стандартам", - приводятся в сообщении слова Воробьева.В 2022 году лицей стал участником президентского проекта по капремонту школ и вошел в госпрограмму Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы.Здание было построено в 1960 году, за это время здесь проводились лишь небольшие косметические ремонты.Готовность объекта составляет 57%. Рабочие ремонтируют кровлю, фасад, занимаются внутренней черновой отделкой, делают стяжку пола, электрику, шпаклюют стены и готовят помещения под покраску.
https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811236374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
Андрей Воробьев проверил ход капремонта лицея в Бронницах
Андрей Воробьев проверил ход капремонта лицея в Бронницах
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта лицея в Бронницах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"У нас идет большая президентская программа. Капитальный ремонт - это всегда весьма сложное занятие, вскрываешь одно, но часто в процессе обнаруживаются новые и новые проблемы Большое количество школ мы открываем, 48 успеваем к 1 сентября. Эту школу, задача, открыть ко второму модулю. А в следующем году начнем благоустройство. Школьный двор тоже переоборудуем, чтобы он соответствовал самым высоким стандартам", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
В 2022 году лицей стал участником президентского проекта по капремонту школ и вошел в госпрограмму Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы.
Здание было построено в 1960 году, за это время здесь проводились лишь небольшие косметические ремонты.
Готовность объекта составляет 57%. Рабочие ремонтируют кровлю, фасад, занимаются внутренней черновой отделкой, делают стяжку пола, электрику, шпаклюют стены и готовят помещения под покраску.