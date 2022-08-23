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ЕК надеется, что главы МИД ЕС придут к единой позиции по визам для россиян
ЕК надеется, что главы МИД ЕС придут к единой позиции по визам для россиян - РИА Новости, 23.08.2022
ЕК надеется, что главы МИД ЕС придут к единой позиции по визам для россиян
Еврокомиссия рассчитывает, что главы МИД ЕС на неформальном заседании в Праге 30-31 августа выработают скоординированную позицию по визам для граждан России,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:39
2022-08-23T13:39
2022-08-23T13:39
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БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает, что главы МИД ЕС на неформальном заседании в Праге 30-31 августа выработают скоординированную позицию по визам для граждан России, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Дана Спинант."На следующей неделе будет неформальное заседание глав МИД, где верховный представитель ЕС по внешней политике (Жозеп Боррель – ред.), а также министры иностранных дел будут обсуждать этот вопрос с целью достичь скоординированной позиции в отношении этого вопроса", - сообщила она.Накануне Боррель заявил, что не считает "хорошей идеей" полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян и предложил ЕС "действовать более выборочно".
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Туризм, Новости - Туризм
ЕК надеется, что главы МИД ЕС придут к единой позиции по визам для россиян
ЕК рассчитывает, что главы МИД ЕС выработают единую позицию по визам для россиян