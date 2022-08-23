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МИД: Запад готовит вброс о российской "диверсии" против судна с зерном
МИД: Запад готовит вброс о российской "диверсии" против судна с зерном - РИА Новости, 23.08.2022
МИД: Запад готовит вброс о российской "диверсии" против судна с зерном
Запад планирует вбросить информацию о том, что Россия якобы готовит диверсию с одним из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины, заявила официальный... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:26
2022-08-23T18:26
2022-08-23T20:19
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
риши сунак
великобритания
лиз трасс
мария захарова
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Запад планирует вбросить информацию о том, что Россия якобы готовит диверсию с одним из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на очередной всплеск антироссийской риторики со стороны главы Форин офиса Великобритании Элизабет Трасс и кандидата на пост премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака."По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества", — говорится в комментарии на сайте МИД.При этом Захарова подчеркнула, что Москва полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности между Россией, Турцией, Украиной и ООН.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220822/zerno-1811335557.html
https://ria.ru/20220819/sudno-1810775837.html
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россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, риши сунак, великобритания, лиз трасс, мария захарова
Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Риши Сунак, Великобритания, Лиз Трасс, Мария Захарова
18:26 23.08.2022 (обновлено: 20:19 23.08.2022)
МИД: Запад готовит вброс о российской "диверсии" против судна с зерном
МИД: Запад планировал вброс о готовящейся российской "диверсии" на судно с зерном