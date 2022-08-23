https://ria.ru/20220823/vbros-1811660057.html

МИД: Запад готовит вброс о российской "диверсии" против судна с зерном

МИД: Запад готовит вброс о российской "диверсии" против судна с зерном - РИА Новости, 23.08.2022

МИД: Запад готовит вброс о российской "диверсии" против судна с зерном

Запад планирует вбросить информацию о том, что Россия якобы готовит диверсию с одним из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины, заявила официальный... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:26

2022-08-23T18:26

2022-08-23T20:19

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

риши сунак

великобритания

лиз трасс

мария захарова

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Запад планирует вбросить информацию о том, что Россия якобы готовит диверсию с одним из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на очередной всплеск антироссийской риторики со стороны главы Форин офиса Великобритании Элизабет Трасс и кандидата на пост премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака."По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества", — говорится в комментарии на сайте МИД.При этом Захарова подчеркнула, что Москва полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности между Россией, Турцией, Украиной и ООН.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220822/zerno-1811335557.html

https://ria.ru/20220819/sudno-1810775837.html

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россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, риши сунак, великобритания, лиз трасс, мария захарова