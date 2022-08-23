https://ria.ru/20220823/urozhay-1811638422.html

В Хорватии засуха уничтожила половину урожая кукурузы и сои

В Хорватии засуха уничтожила половину урожая кукурузы и сои - РИА Новости, 23.08.2022

В Хорватии засуха уничтожила половину урожая кукурузы и сои

Засуха на Западных Балканах уничтожила половину будущего урожая в Хорватии, особенно пострадали кукуруза и соя, заявили производители на встрече с... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:28

2022-08-23T17:28

2022-08-23T17:28

андрей пленкович

хорватия

в мире

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БЕЛГРАД, 23 авг – РИА Новости. Засуха на Западных Балканах уничтожила половину будущего урожая в Хорватии, особенно пострадали кукуруза и соя, заявили производители на встрече с правительством во вторник.Сельхозпроизводители Хорватии днем провели встречу с премьером Андреем Пленковичем и членами кабмина в правительстве в Загребе. Сельхозпроизводители оценивают грядущие убытки в 1 миллиард кун (около 133 миллионов евро), правительство ранее анонсировало финансовую помощь в размере 200 миллионов кун (около 26,6 миллиона евро)."Мы запросили ранней выплаты финансовой помощи, минимум 80% в октябре, чтобы сельхозпроизводители могли использовать эти средства. Мы требуем, чтобы были снижены различные административные ограничения для сельхозпроизводителей, перечислили и проблемы со снабжением и использованием солярки, что нам наносит большой ущерб", - заявил журналистам глава Хорватской сельскохозяйственной палаты Мато Брлошич.По данным сельхозпроизводителей, больше всего пострадали будущие урожая кукуруза и сои, так как "осадков не выпадало два с половиной месяца"."Свыше 50% посевов под угрозой и требуем провозглашения ситуации стихийного бедствия", - цитирует аграриев национальное телевидение.

https://ria.ru/20220816/fermery-1810076629.html

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андрей пленкович, хорватия, в мире