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Зеленский потребовал выдвинуть России ультиматум по Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.08.2022
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Зеленский потребовал выдвинуть России ультиматум по Запорожской АЭС
Зеленский потребовал выдвинуть России ультиматум по Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.08.2022
Зеленский потребовал выдвинуть России ультиматум по Запорожской АЭС
Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выдвинуть России ультиматум, чтобы российские войска ушли с территории Запорожской АЭС. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:38
2022-08-23T20:46
в мире
стефан дюжаррик
михаил ульянов (дипломат)
россия
энергодар
киев
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выдвинуть России ультиматум, чтобы российские войска ушли с территории Запорожской АЭС.Говоря о планирующейся миссии МАГАТЭ на станцию, Зеленский подчеркнул, что Киев готов согласиться на визит экспертов только через подконтрольную ему территорию, пригрозив, что если МАГАТЭ попадет в Энергодар через Крым, то "МАГАТЭ больше к нам не приедет".Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220823/zaes-1811636951.html
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в мире, стефан дюжаррик, михаил ульянов (дипломат), россия, энергодар, киев, магатэ, запорожская аэс, украина, владимир зеленский
В мире, Стефан Дюжаррик, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Энергодар, Киев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина, Владимир Зеленский
20:38 23.08.2022 (обновлено: 20:46 23.08.2022)
 
Зеленский потребовал выдвинуть России ультиматум по Запорожской АЭС

Зеленский призвал выдвинуть России ультиматум, чтобы она ушла с территории Запорожской АЭС

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Крымская платформа"
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Крымская платформа - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Крымская платформа"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выдвинуть России ультиматум, чтобы российские войска ушли с территории Запорожской АЭС.
"Россия должна выйти с территории АЭС. Это вопрос опасности для всего мира. Поэтому нужно выйти. Принудительно. Нужно давить на Россию и давать им ультиматум от международного сообщества", - заявил Зеленский в ходе брифинга на саммите "Крымской платформы".
Говоря о планирующейся миссии МАГАТЭ на станцию, Зеленский подчеркнул, что Киев готов согласиться на визит экспертов только через подконтрольную ему территорию, пригрозив, что если МАГАТЭ попадет в Энергодар через Крым, то "МАГАТЭ больше к нам не приедет".
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 17:22
Киев, обстреливая ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу, заявил Лавров
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 19:33В мире
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В миреСтефан ДюжаррикМихаил Ульянов (дипломат)РоссияЭнергодарКиевМАГАТЭЗапорожская АЭСУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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