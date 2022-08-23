https://ria.ru/20220823/ultimatum-1811691938.html

Зеленский потребовал выдвинуть России ультиматум по Запорожской АЭС

Зеленский потребовал выдвинуть России ультиматум по Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.08.2022

Зеленский потребовал выдвинуть России ультиматум по Запорожской АЭС

Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выдвинуть России ультиматум, чтобы российские войска ушли с территории Запорожской АЭС. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:38

2022-08-23T20:38

2022-08-23T20:46

в мире

стефан дюжаррик

михаил ульянов (дипломат)

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энергодар

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магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал мировое сообщество выдвинуть России ультиматум, чтобы российские войска ушли с территории Запорожской АЭС.Говоря о планирующейся миссии МАГАТЭ на станцию, Зеленский подчеркнул, что Киев готов согласиться на визит экспертов только через подконтрольную ему территорию, пригрозив, что если МАГАТЭ попадет в Энергодар через Крым, то "МАГАТЭ больше к нам не приедет".Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220823/zaes-1811636951.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220823/zelenskiy-1811678666.html

россия

энергодар

киев

украина

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в мире, стефан дюжаррик, михаил ульянов (дипломат), россия, энергодар, киев, магатэ, запорожская аэс, украина, владимир зеленский