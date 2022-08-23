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В России снизился уровень киберпреступности - РИА Новости, 23.08.2022
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В России снизился уровень киберпреступности
В России снизился уровень киберпреступности - РИА Новости, 23.08.2022
В России снизился уровень киберпреступности
Количество киберпреступлений в РФ за семь месяцев сократилось на 8% год к году, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:48
2022-08-23T16:52
россия
украина
владимир колокольцев
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кибербезопасность
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Количество киберпреступлений в РФ за семь месяцев сократилось на 8% год к году, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.В целом, с января по июль по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в России на 1,8% снизилось общее количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких – на 6,3%."Число угонов транспортных средств снизилось на 9%, краж – на 2,7%, в том числе квартирных – на 2,1%, краж автомобилей – на 28,4%. Количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, сократилось на 8%", - отметила Волк.Зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование тоже стало меньше - на 6,3%. Также на 12,9% сократилось число разбоев и на 5,2% - грабежей."Последняя статистика о криминогенной ситуации в России, раскрываемости преступлений, об их количестве свидетельствует о стабильности оперативной обстановки", - заявил генеральный директор Фонда ВЦИОМ, член общественного совета при МВД России Константин Абрамов, его комментарий предоставило МВД.Ведомство и ранее отмечало снижение киберпреступности в России: за шесть месяцев 2022 года их число сократилось на 8,2%, а за пять месяцев - на 9,8%.Как отмечал на прошлой неделе министр внутренних дел Владимир Колокольцев, снижение IT-преступности связано с разгромом в ходе операции ВС РФ колл-центров на Украине, массово задействованных в обмане россиян.
https://ria.ru/20220823/kiberbezopasnost-1811587409.html
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россия, украина, владимир колокольцев, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кибербезопасность
Россия, Украина, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Кибербезопасность
16:48 23.08.2022 (обновлено: 16:52 23.08.2022)
 
В России снизился уровень киберпреступности

МВД: в России киберпреступность снизилась с начала года на восемь процентов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Количество киберпреступлений в РФ за семь месяцев сократилось на 8% год к году, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В целом, с января по июль по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в России на 1,8% снизилось общее количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких – на 6,3%.
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"Число угонов транспортных средств снизилось на 9%, краж – на 2,7%, в том числе квартирных – на 2,1%, краж автомобилей – на 28,4%. Количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, сократилось на 8%", - отметила Волк.
Зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование тоже стало меньше - на 6,3%. Также на 12,9% сократилось число разбоев и на 5,2% - грабежей.
"Последняя статистика о криминогенной ситуации в России, раскрываемости преступлений, об их количестве свидетельствует о стабильности оперативной обстановки", - заявил генеральный директор Фонда ВЦИОМ, член общественного совета при МВД России Константин Абрамов, его комментарий предоставило МВД.
Ведомство и ранее отмечало снижение киберпреступности в России: за шесть месяцев 2022 года их число сократилось на 8,2%, а за пять месяцев - на 9,8%.
Как отмечал на прошлой неделе министр внутренних дел Владимир Колокольцев, снижение IT-преступности связано с разгромом в ходе операции ВС РФ колл-центров на Украине, массово задействованных в обмане россиян.
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