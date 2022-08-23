https://ria.ru/20220823/uiberprestupnost-1811622301.html

В России снизился уровень киберпреступности

В России снизился уровень киберпреступности - РИА Новости, 23.08.2022

В России снизился уровень киберпреступности

Количество киберпреступлений в РФ за семь месяцев сократилось на 8% год к году, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:48

2022-08-23T16:48

2022-08-23T16:52

россия

украина

владимир колокольцев

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

кибербезопасность

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Количество киберпреступлений в РФ за семь месяцев сократилось на 8% год к году, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.В целом, с января по июль по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в России на 1,8% снизилось общее количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких – на 6,3%."Число угонов транспортных средств снизилось на 9%, краж – на 2,7%, в том числе квартирных – на 2,1%, краж автомобилей – на 28,4%. Количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, сократилось на 8%", - отметила Волк.Зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование тоже стало меньше - на 6,3%. Также на 12,9% сократилось число разбоев и на 5,2% - грабежей."Последняя статистика о криминогенной ситуации в России, раскрываемости преступлений, об их количестве свидетельствует о стабильности оперативной обстановки", - заявил генеральный директор Фонда ВЦИОМ, член общественного совета при МВД России Константин Абрамов, его комментарий предоставило МВД.Ведомство и ранее отмечало снижение киберпреступности в России: за шесть месяцев 2022 года их число сократилось на 8,2%, а за пять месяцев - на 9,8%.Как отмечал на прошлой неделе министр внутренних дел Владимир Колокольцев, снижение IT-преступности связано с разгромом в ходе операции ВС РФ колл-центров на Украине, массово задействованных в обмане россиян.

https://ria.ru/20220823/kiberbezopasnost-1811587409.html

https://ria.ru/20220819/kiberataki-1810698054.html

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россия, украина, владимир колокольцев, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кибербезопасность