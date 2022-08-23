https://ria.ru/20220823/ugol-1811556966.html

Эксперт назвал процент, который Европа переплатит за уголь зимой

Эксперт назвал процент, который Европа переплатит за уголь зимой - РИА Новости, 23.08.2022

Эксперт назвал процент, который Европа переплатит за уголь зимой

Европе придется использовать уголь в качестве энергоносителя этой зимой и переплачивать за него на 30-40% после отказа импортировать его из России, считает... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:24

2022-08-23T14:24

2022-08-23T14:24

цены на нефть

олаф шольц

экономика

владимир путин

европа

германия

россия

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БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Европе придется использовать уголь в качестве энергоносителя этой зимой и переплачивать за него на 30-40% после отказа импортировать его из России, считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст."Европа сначала решила ввести санкции на (импорт) угля, потому что без него обойтись значительно легче, чем без нефти или российского газа. Уголь является глобальным товаром, который сравнительно легко добыть и продавать во всем мире… Европа может получить запасы из других стран помимо России, но по более высокой цене… Розничные цены на уголь увеличились в Европе на 30-40% с начала года и ожидаемо продолжат расти", - сказал он РИА Новости.Эрнст отметил, что цены на все энергоносители увеличились по меньшей мере в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Цены на электричество выросли еще больше, и среднегодовой счет за электроэнергию в Европе составляет теперь 8500 евро, что неподъемно для многих семей без помощи государства, добавил он.Вместе с этим, Европа находится в тяжелом положении из-за аномальной жары этим летом, полагает эксперт. По его словам, отсутствие ветра не позволяет ветряным турбинам выработать достаточно энергии, чрезвычайно низкий уровень рек в связи с засухой также не может обеспечить надлежащую работу гидравлических электростанций, и даже атомные электростанции испытывают проблемы с охлаждением систем, что не позволяет им работать на всю мощь.Кроме того, даже несмотря на наличие в некоторых местах солнечных панелей высокий уровень потребления энергии, в частности, для охлаждения помещений кондиционерами этим летом приводит к тому, что электростанции потребляют большое количество газа и угля, считает Эрнст. Это мешает Европе заполнить газовые хранилища в преддверии зимы, добавил он.Таким образом, европейцам придется использовать уголь не только для выработки электричества, но и для отопления домов зимой, считает эксперт.В связи с этим в Европе наблюдается изменение политики, полагает Эрнст. Больше не стоит вопрос о закрытии угольных шахт в регионе для борьбы с климатическими изменениями, Евросоюз не собирается наказывать Польшу за отказ прекратить использовать уголь, а высказывания канцлера Германии Олафа Шольца о полном отказе от горючих ископаемых к 2030 году вызывают сомнение, отметил он.На фоне энергетического кризиса европейцы наоборот стремятся заново запустить работу угольных электростанций, считает Эрнст.Сильнее всего кризис скажется на Германии, которая в значительной мере зависит от российского газа. Уже сейчас в стране наблюдается напряженная обстановка, в том числе и в правительстве. Шольц заручился поддержкой экологических активистов в своей коалиции, которые выступают против использования угля, нефти и атомной энергии, но не могут предложить достойной альтернативы, сказал эксперт. Для того чтобы справиться с ситуацией, Германии придется заново открыть атомные электростанции, полагает он.Эксперт выразил мнение, что Франция также пострадает из-за роста цен на энергоносители. Цены на электричество в стране на розничном рынке превышают 650 евро за мегаватт-час, что даже выше цен на европейской энергетической бирже, добавил он.Кроме того, французские власти закрыли на востоке страны АЭС "Фессейнхайм", чтобы удовлетворить требованиям экоактивистов. Теперь этот регион обеспечивается электричеством посредством угольной электростанции в Германии, которая выбрасывает в атмосферу большое количество углекислого газа, отметил Эрнст.В связи с этим Франции пришлось возобновить работу закрытой в марте угольной электростанции из-за страхов отключения электричества этой зимой, сказал он.Таким образом, Европа будет вынуждена использовать уголь для производства энергии и пересмотреть свою энергетическую политику, так как смена энергоносителей – это долгий процесс, который может занять месяцы или даже годы, полагает Эрнст.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве заявляли, что экономика РФ справляется в условиях санкций.

https://ria.ru/20220808/polsha-1808142570.html

https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html

https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, олаф шольц, экономика, владимир путин, европа, германия, россия