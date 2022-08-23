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В Парагвае начали расследование против вице-президента - РИА Новости, 23.08.2022
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В Парагвае начали расследование против вице-президента
В Парагвае начали расследование против вице-президента - РИА Новости, 23.08.2022
В Парагвае начали расследование против вице-президента
Генпрокуратура Парагвая открыла расследование против вице-президента страны Уго Веласкеса, которого США обвиняют в коррупции, сообщило ведомство. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:22
2022-08-23T23:23
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 авг – РИА Новости. Генпрокуратура Парагвая открыла расследование против вице-президента страны Уго Веласкеса, которого США обвиняют в коррупции, сообщило ведомство.США ввели санкции против Веласкеса, посчитав его причастным к коррупции, заявил 12 августа госсекретарь США Энтони Блинкен. Также ограничения были введены против юридического консультанта организации "Ясирета" Хуана Карлоса Дуарте. По словам госсекретаря, близкий соратник Веласкеса Дуарте предложил взятку одному чиновнику, якобы намереваясь препятствовать расследованию, угрожавшему вице-президенту и его финансовым интересам.В тот же день, 12 августа, Веласкес заявил, что подаст в отставку. Однако через неделю решил отказаться от своего первоначального обещания, не подавать в отставку, а дождаться официального расследования и обвинений. Прокуратура Парагвая сообщала, что оценит необходимость открытия расследования против вице-президента.
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в мире, энтони блинкен, сша, парагвай
В мире, Энтони Блинкен, США, Парагвай
23:22 23.08.2022 (обновлено: 23:23 23.08.2022)
 
В Парагвае начали расследование против вице-президента

В Парагвае начали расследование против вице-президента, которого США обвиняют в коррупции

© Flickr / alex-sРассвет в столице Парагвая Асунсьоне
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Flickr / alex-s
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 авг – РИА Новости. Генпрокуратура Парагвая открыла расследование против вице-президента страны Уго Веласкеса, которого США обвиняют в коррупции, сообщило ведомство.
"После заключения правовой экспертизы в отношении вице-президента Республики был открыт уголовный процесс… для расследования фактов в связи с заявлением посла США, где говорится о фактах, которые могли иметь уголовное значение и которые связаны с вице-президентом страны Уго Веласкесом", - отмечается в сообщении.
США ввели санкции против Веласкеса, посчитав его причастным к коррупции, заявил 12 августа госсекретарь США Энтони Блинкен. Также ограничения были введены против юридического консультанта организации "Ясирета" Хуана Карлоса Дуарте. По словам госсекретаря, близкий соратник Веласкеса Дуарте предложил взятку одному чиновнику, якобы намереваясь препятствовать расследованию, угрожавшему вице-президенту и его финансовым интересам.
В тот же день, 12 августа, Веласкес заявил, что подаст в отставку. Однако через неделю решил отказаться от своего первоначального обещания, не подавать в отставку, а дождаться официального расследования и обвинений. Прокуратура Парагвая сообщала, что оценит необходимость открытия расследования против вице-президента.
Асунсьон - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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В миреЭнтони БлинкенСШАПарагвай
 
 
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