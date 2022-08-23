https://ria.ru/20220823/turtsiya-1811361227.html

Туристка поделилась правилами безопасного отдыха в Турции в одиночку

Туристка поделилась правилами безопасного отдыха в Турции в одиночку - РИА Новости, 23.08.2022

Туристка поделилась правилами безопасного отдыха в Турции в одиночку

Совершившая одиночное путешествие по Турции иностранная студентка Мадлен Гауэрс рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы чувствовать себя в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T04:07

2022-08-23T04:07

2022-08-23T04:41

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Совершившая одиночное путешествие по Турции иностранная студентка Мадлен Гауэрс рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы чувствовать себя в безопасности, сообщает Turizm Gazetesi."Я одна ездила по стране пятнадцать дней, и у меня не возникло неприятных ситуаций", — сказала эксперт. Хотя многие девушки не рискнули бы поехать сюда без спутников, уровень преступности в Турции низок по сравнению с другими странами. Так, Мадлен отметила, что в Стамбуле чувствовала себя в большей безопасности, чем в Лондоне."Мужчины, подходившие ко мне на протяжении всей поездки, пытались вежливо познакомиться. Когда я отказывала им, меня оставляли в покое", — вспоминает Мадлен.Она советует туристкам, отправляющимся в поездку в одиночку, всегда сообщать близким о своих планах, о том, куда и с кем вы намерены пойти. Впрочем, рассказать об этом можно не только друзьям, но и персоналу гостиницы. Вторая рекомендация — одеваться скромно. Так вы значительно снизите риск нежелательного внимания, говорит Мадлен.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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