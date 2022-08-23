Рейтинг@Mail.ru
Туристка поделилась правилами безопасного отдыха в Турции в одиночку - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220823/turtsiya-1811361227.html
Туристка поделилась правилами безопасного отдыха в Турции в одиночку
Туристка поделилась правилами безопасного отдыха в Турции в одиночку - РИА Новости, 23.08.2022
Туристка поделилась правилами безопасного отдыха в Турции в одиночку
Совершившая одиночное путешествие по Турции иностранная студентка Мадлен Гауэрс рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы чувствовать себя в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T04:07
2022-08-23T04:41
туризм
туризм
новости - туризм
турция
стамбул
лондон
куда поехать в выходные
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737921613_0:197:3278:2041_1920x0_80_0_0_586401bc74de0346ea3cc75979faaf2f.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Совершившая одиночное путешествие по Турции иностранная студентка Мадлен Гауэрс рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы чувствовать себя в безопасности, сообщает Turizm Gazetesi."Я одна ездила по стране пятнадцать дней, и у меня не возникло неприятных ситуаций", — сказала эксперт. Хотя многие девушки не рискнули бы поехать сюда без спутников, уровень преступности в Турции низок по сравнению с другими странами. Так, Мадлен отметила, что в Стамбуле чувствовала себя в большей безопасности, чем в Лондоне."Мужчины, подходившие ко мне на протяжении всей поездки, пытались вежливо познакомиться. Когда я отказывала им, меня оставляли в покое", — вспоминает Мадлен.Она советует туристкам, отправляющимся в поездку в одиночку, всегда сообщать близким о своих планах, о том, куда и с кем вы намерены пойти. Впрочем, рассказать об этом можно не только друзьям, но и персоналу гостиницы. Вторая рекомендация — одеваться скромно. Так вы значительно снизите риск нежелательного внимания, говорит Мадлен.
https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html
турция
стамбул
лондон
анталья (провинция)
кемер
бодрум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737921613_614:255:3005:2048_1920x0_80_0_0_802ec91baf3773d78209accc96f659b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, турция, стамбул, лондон, куда поехать в выходные, туристы, анталья (провинция), кемер, бодрум
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Стамбул, Лондон, куда поехать в выходные, туристы, Анталья (провинция), Кемер, Бодрум
04:07 23.08.2022 (обновлено: 04:41 23.08.2022)
 
Туристка поделилась правилами безопасного отдыха в Турции в одиночку

Туристка рассказала, что в Турции безопасно отдыхать в одиночку, если скромно одеваться

© Depositphotos / HannaNesДевушка на террасах в Памуккале, Турция
Девушка на террасах в Памуккале, Турция - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Depositphotos / HannaNes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Совершившая одиночное путешествие по Турции иностранная студентка Мадлен Гауэрс рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы чувствовать себя в безопасности, сообщает Turizm Gazetesi.
"Я одна ездила по стране пятнадцать дней, и у меня не возникло неприятных ситуаций", — сказала эксперт. Хотя многие девушки не рискнули бы поехать сюда без спутников, уровень преступности в Турции низок по сравнению с другими странами. Так, Мадлен отметила, что в Стамбуле чувствовала себя в большей безопасности, чем в Лондоне.
"Мужчины, подходившие ко мне на протяжении всей поездки, пытались вежливо познакомиться. Когда я отказывала им, меня оставляли в покое", — вспоминает Мадлен.
Она советует туристкам, отправляющимся в поездку в одиночку, всегда сообщать близким о своих планах, о том, куда и с кем вы намерены пойти. Впрочем, рассказать об этом можно не только друзьям, но и персоналу гостиницы.
Вторая рекомендация — одеваться скромно. Так вы значительно снизите риск нежелательного внимания, говорит Мадлен.
Вид на Бодрум, Турция - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 08:00Туризм
Турецкий Сен-Тропе. Секреты отдыха в Бодруме
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияСтамбулЛондонкуда поехать в выходныетуристыАнталья (провинция)КемерБодрум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала