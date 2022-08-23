https://ria.ru/20220823/turtsiya-1811361227.html
Туристка поделилась правилами безопасного отдыха в Турции в одиночку
Туристка поделилась правилами безопасного отдыха в Турции в одиночку - РИА Новости, 23.08.2022
Туристка поделилась правилами безопасного отдыха в Турции в одиночку
Совершившая одиночное путешествие по Турции иностранная студентка Мадлен Гауэрс рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы чувствовать себя в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T04:07
2022-08-23T04:07
2022-08-23T04:41
туризм
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турция
стамбул
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Совершившая одиночное путешествие по Турции иностранная студентка Мадлен Гауэрс рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы чувствовать себя в безопасности, сообщает Turizm Gazetesi."Я одна ездила по стране пятнадцать дней, и у меня не возникло неприятных ситуаций", — сказала эксперт. Хотя многие девушки не рискнули бы поехать сюда без спутников, уровень преступности в Турции низок по сравнению с другими странами. Так, Мадлен отметила, что в Стамбуле чувствовала себя в большей безопасности, чем в Лондоне."Мужчины, подходившие ко мне на протяжении всей поездки, пытались вежливо познакомиться. Когда я отказывала им, меня оставляли в покое", — вспоминает Мадлен.Она советует туристкам, отправляющимся в поездку в одиночку, всегда сообщать близким о своих планах, о том, куда и с кем вы намерены пойти. Впрочем, рассказать об этом можно не только друзьям, но и персоналу гостиницы. Вторая рекомендация — одеваться скромно. Так вы значительно снизите риск нежелательного внимания, говорит Мадлен.
https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, стамбул, лондон, куда поехать в выходные, туристы, анталья (провинция), кемер, бодрум
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04:07 23.08.2022 (обновлено: 04:41 23.08.2022)
Туристка поделилась правилами безопасного отдыха в Турции в одиночку
Туристка рассказала, что в Турции безопасно отдыхать в одиночку, если скромно одеваться
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Совершившая одиночное путешествие по Турции иностранная студентка Мадлен Гауэрс рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы чувствовать себя в безопасности, сообщает
Turizm Gazetesi.
"Я одна ездила по стране пятнадцать дней, и у меня не возникло неприятных ситуаций", — сказала эксперт. Хотя многие девушки не рискнули бы поехать сюда без спутников, уровень преступности в Турции низок по сравнению с другими странами. Так, Мадлен отметила, что в Стамбуле чувствовала себя в большей безопасности, чем в Лондоне.
"Мужчины, подходившие ко мне на протяжении всей поездки, пытались вежливо познакомиться. Когда я отказывала им, меня оставляли в покое", — вспоминает Мадлен.
Она советует туристкам, отправляющимся в поездку в одиночку, всегда сообщать близким о своих планах, о том, куда и с кем вы намерены пойти. Впрочем, рассказать об этом можно не только друзьям, но и персоналу гостиницы.
Вторая рекомендация — одеваться скромно. Так вы значительно снизите риск нежелательного внимания, говорит Мадлен.