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В Хабаровском крае презентовали туристический бренд региона - РИА Новости, 23.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220823/turizm-1811464823.html
В Хабаровском крае презентовали туристический бренд региона
В Хабаровском крае презентовали туристический бренд региона - РИА Новости, 23.08.2022
В Хабаровском крае презентовали туристический бренд региона
Власти Хабаровского края презентовали туристический бренд региона "Хабаровский край: родина китов и самолетов", сообщила глава краевого Минтуризма Екатерина... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T08:24
2022-08-23T08:24
туризм
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новости - туризм
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Власти Хабаровского края презентовали туристический бренд региона "Хабаровский край: родина китов и самолетов", сообщила глава краевого Минтуризма Екатерина Пунтус."Встречайте наш китолет! Сегодня мы презентовали туристический бренд нашего региона. Мы понимали, что это должно быть ярко, необычно, интересно, захватывающе и притягательно. И этот посыл максимально отражен в концепции "Хабаровский край: родина китов и самолетов", - написала министр в своем Telegram-канале.Там же она опубликовала примеры визуального оформления концепции со стилизованным под самолет китом. Пунтус отметила, что при окончательном выборе бренда опирались на мнение специалистов с опытом и пониманием психологии туриста."Стилизованный под самолет кит объединил в себе два мощных символа региона – технологический прорыв и первозданную природу. Мы заявляем о том, что наш регион – это уникальная территория, где мир прогресса и скорости дополняет тишина и размеренность", - добавила министр.Как пояснили РИА Новости в Минтуризме региона, название бренда - "Хабаровский край – родина китов и самолетов". Логотип состоит из графического элемента - стилизованного под самолет кита - и шрифтового начертания "Хабаровский край".
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Екатерина Зайцева
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россия, новости - туризм, хабаровский край
Туризм, Россия, Новости - Туризм, Хабаровский край
08:24 23.08.2022
 
В Хабаровском крае презентовали туристический бренд региона

В Хабаровском крае презентовали бренд "Хабаровский край: родина китов и самолетов"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМост через реку Амур в Хабаровске
Мост через реку Амур в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мост через реку Амур в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Власти Хабаровского края презентовали туристический бренд региона "Хабаровский край: родина китов и самолетов", сообщила глава краевого Минтуризма Екатерина Пунтус.
"Встречайте наш китолет! Сегодня мы презентовали туристический бренд нашего региона. Мы понимали, что это должно быть ярко, необычно, интересно, захватывающе и притягательно. И этот посыл максимально отражен в концепции "Хабаровский край: родина китов и самолетов", - написала министр в своем Telegram-канале.
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Там же она опубликовала примеры визуального оформления концепции со стилизованным под самолет китом. Пунтус отметила, что при окончательном выборе бренда опирались на мнение специалистов с опытом и пониманием психологии туриста.
"Стилизованный под самолет кит объединил в себе два мощных символа региона – технологический прорыв и первозданную природу. Мы заявляем о том, что наш регион – это уникальная территория, где мир прогресса и скорости дополняет тишина и размеренность", - добавила министр.
Как пояснили РИА Новости в Минтуризме региона, название бренда - "Хабаровский край – родина китов и самолетов". Логотип состоит из графического элемента - стилизованного под самолет кита - и шрифтового начертания "Хабаровский край".
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