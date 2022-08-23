https://ria.ru/20220823/turizm-1811464823.html

В Хабаровском крае презентовали туристический бренд региона

В Хабаровском крае презентовали туристический бренд региона - РИА Новости, 23.08.2022

В Хабаровском крае презентовали туристический бренд региона

Власти Хабаровского края презентовали туристический бренд региона "Хабаровский край: родина китов и самолетов", сообщила глава краевого Минтуризма Екатерина... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T08:24

2022-08-23T08:24

2022-08-23T08:24

туризм

россия

новости - туризм

хабаровский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614862_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_512963284a6f29d3c9ffd19c01d76ac6.jpg

ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Власти Хабаровского края презентовали туристический бренд региона "Хабаровский край: родина китов и самолетов", сообщила глава краевого Минтуризма Екатерина Пунтус."Встречайте наш китолет! Сегодня мы презентовали туристический бренд нашего региона. Мы понимали, что это должно быть ярко, необычно, интересно, захватывающе и притягательно. И этот посыл максимально отражен в концепции "Хабаровский край: родина китов и самолетов", - написала министр в своем Telegram-канале.Там же она опубликовала примеры визуального оформления концепции со стилизованным под самолет китом. Пунтус отметила, что при окончательном выборе бренда опирались на мнение специалистов с опытом и пониманием психологии туриста."Стилизованный под самолет кит объединил в себе два мощных символа региона – технологический прорыв и первозданную природу. Мы заявляем о том, что наш регион – это уникальная территория, где мир прогресса и скорости дополняет тишина и размеренность", - добавила министр.Как пояснили РИА Новости в Минтуризме региона, название бренда - "Хабаровский край – родина китов и самолетов". Логотип состоит из графического элемента - стилизованного под самолет кита - и шрифтового начертания "Хабаровский край".

https://ria.ru/20220816/proekty-1809955147.html

https://ria.ru/20220819/keshbek-1810687335.html

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, новости - туризм, хабаровский край