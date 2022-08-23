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Трамп вывез более ста документов с секретной информацией, заявила архивист - РИА Новости, 23.08.2022
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Трамп вывез более ста документов с секретной информацией, заявила архивист
Трамп вывез более ста документов с секретной информацией, заявила архивист - РИА Новости, 23.08.2022
Трамп вывез более ста документов с секретной информацией, заявила архивист
Национальное управление архивов и документации (NARA) США обнаружило в вывезенных в январе 2022 года из поместья Дональда Трампа материалах более 100... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:48
2022-08-23T22:52
в мире
ким чен ын
барак обама
джо байден
сша
федеральное бюро расследований сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Национальное управление архивов и документации (NARA) США обнаружило в вывезенных в январе 2022 года из поместья Дональда Трампа материалах более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах, говорится в опубликованном во вторник письме государственного архивиста США Дебры Уолл."Среди материалов в коробках находится более 100 документов с секретными сведениями на более чем 700 страницах", - пишет Уолл."Некоторые (документы) включают высшие уровни секретности, в том числе, материалы специальной программы доступа", - отмечает архивист.Письмо Уолл было написано 10 мая и адресовано бывшему федеральному прокурору Эвану Коркорану в ответ на его запрос в NARA, но не публиковалось ранее.В письме идет речь о материалах, которые были изъяты сотрудниками NARA в поместье экс-президента США Трампа еще в январе 2022 года. Трамп вывез их из Белого дома и перевез в Мар-о-Лаго, где уже в августе проходили обыски ФБР. Среди документов оказалась переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику Трампу.Она указывает, что NARA уведомило министерство юстиции США о результатах проверки документов, а также попросило через минюст обеспечить запрос нынешнего президента страны Джо Байдена на предоставление ФБР доступа к материалам для их дальнейшей оценки, что и было сделано позднее.Архивисты изъяли сведения из Мар-а-Лаго в рамках закона о президентских документах, согласно которому все официальные документы президента представляют собой общенациональное достояние. Этот закон был принят в 1978 году после Уотергейтского скандала, разразившегося при президенте Ричарде Никсоне в 1974 году. В феврале сообщалось, что документы из Белого дома в свое имение вывез Трамп.Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида), который проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов.
https://ria.ru/20220820/pens-1810905303.html
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в мире, ким чен ын, барак обама, джо байден, сша, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп
В мире, Ким Чен Ын, Барак Обама, Джо Байден, США, Федеральное бюро расследований США, Дональд Трамп
22:48 23.08.2022 (обновлено: 22:52 23.08.2022)
 
Трамп вывез более ста документов с секретной информацией, заявила архивист

Архивист Уолл: в документах из поместья Трампа оказалось 700 страниц секретной информации

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Национальное управление архивов и документации (NARA) США обнаружило в вывезенных в январе 2022 года из поместья Дональда Трампа материалах более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах, говорится в опубликованном во вторник письме государственного архивиста США Дебры Уолл.
"Среди материалов в коробках находится более 100 документов с секретными сведениями на более чем 700 страницах", - пишет Уолл.
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"Некоторые (документы) включают высшие уровни секретности, в том числе, материалы специальной программы доступа", - отмечает архивист.
Письмо Уолл было написано 10 мая и адресовано бывшему федеральному прокурору Эвану Коркорану в ответ на его запрос в NARA, но не публиковалось ранее.
В письме идет речь о материалах, которые были изъяты сотрудниками NARA в поместье экс-президента США Трампа еще в январе 2022 года. Трамп вывез их из Белого дома и перевез в Мар-о-Лаго, где уже в августе проходили обыски ФБР. Среди документов оказалась переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику Трампу.
"Доступ к материалам не только необходим для целей нашего уголовного расследования, но исполнительная ветвь (власти) также должна оценить потенциальный урон и принять необходимые действия", - пишет Уолл.
Она указывает, что NARA уведомило министерство юстиции США о результатах проверки документов, а также попросило через минюст обеспечить запрос нынешнего президента страны Джо Байдена на предоставление ФБР доступа к материалам для их дальнейшей оценки, что и было сделано позднее.
Архивисты изъяли сведения из Мар-а-Лаго в рамках закона о президентских документах, согласно которому все официальные документы президента представляют собой общенациональное достояние. Этот закон был принят в 1978 году после Уотергейтского скандала, разразившегося при президенте Ричарде Никсоне в 1974 году. В феврале сообщалось, что документы из Белого дома в свое имение вывез Трамп.
Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида), который проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов.
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В миреКим Чен ЫнБарак ОбамаДжо БайденСШАФедеральное бюро расследований СШАДональд Трамп
 
 
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