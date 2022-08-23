https://ria.ru/20220823/tramp-1811707162.html

Трамп вывез более ста документов с секретной информацией, заявила архивист

Трамп вывез более ста документов с секретной информацией, заявила архивист - РИА Новости, 23.08.2022

Трамп вывез более ста документов с секретной информацией, заявила архивист

Национальное управление архивов и документации (NARA) США обнаружило в вывезенных в январе 2022 года из поместья Дональда Трампа материалах более 100... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T22:48

2022-08-23T22:48

2022-08-23T22:52

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Национальное управление архивов и документации (NARA) США обнаружило в вывезенных в январе 2022 года из поместья Дональда Трампа материалах более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах, говорится в опубликованном во вторник письме государственного архивиста США Дебры Уолл."Среди материалов в коробках находится более 100 документов с секретными сведениями на более чем 700 страницах", - пишет Уолл."Некоторые (документы) включают высшие уровни секретности, в том числе, материалы специальной программы доступа", - отмечает архивист.Письмо Уолл было написано 10 мая и адресовано бывшему федеральному прокурору Эвану Коркорану в ответ на его запрос в NARA, но не публиковалось ранее.В письме идет речь о материалах, которые были изъяты сотрудниками NARA в поместье экс-президента США Трампа еще в январе 2022 года. Трамп вывез их из Белого дома и перевез в Мар-о-Лаго, где уже в августе проходили обыски ФБР. Среди документов оказалась переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику Трампу.Она указывает, что NARA уведомило министерство юстиции США о результатах проверки документов, а также попросило через минюст обеспечить запрос нынешнего президента страны Джо Байдена на предоставление ФБР доступа к материалам для их дальнейшей оценки, что и было сделано позднее.Архивисты изъяли сведения из Мар-а-Лаго в рамках закона о президентских документах, согласно которому все официальные документы президента представляют собой общенациональное достояние. Этот закон был принят в 1978 году после Уотергейтского скандала, разразившегося при президенте Ричарде Никсоне в 1974 году. В феврале сообщалось, что документы из Белого дома в свое имение вывез Трамп.Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида), который проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов.

https://ria.ru/20220820/pens-1810905303.html

https://ria.ru/20220819/amerika-1810572902.html

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в мире, ким чен ын, барак обама, джо байден, сша, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп