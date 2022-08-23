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Тяжелый путь Гектора – история тигра с поврежденными при похищении лапами
Тяжелый путь Гектора – история тигра с поврежденными при похищении лапами - РИА Новости, 23.08.2022
Тяжелый путь Гектора – история тигра с поврежденными при похищении лапами
Тигра Гектора, которого в двухмесячном возрасте пытались выкрасть из передвижного зоопарка, повредив при этом ему задние лапы, отправили на восстановление в реабилитационный центр для диких животных "Утес" в Хабаровском крае. Ранее хищник шесть месяцев проходил курс лечения, чтобы минимизировать последствия нанесенного здоровью ущерба.
2022-08-23T17:03
2022-08-23T17:03
2022-08-23T17:04
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Тяжелый путь Гектора – история тигра с поврежденными при похищении лапами
Тигра Гектора, которого в двухмесячном возрасте пытались выкрасть из передвижного зоопарка, повредив при этом ему задние лапы, отправили на восстановление в реабилитационный центр для диких животных "Утес" в Хабаровском крае, так как климат родного для животного Челябинска не подходит для содержания амурских тигров.
2022-08-23T17:03
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Тяжелый путь Гектора – история тигра с поврежденными при похищении лапами
Тигра Гектора, которого в двухмесячном возрасте пытались выкрасть из передвижного зоопарка, повредив при этом ему задние лапы, отправили на восстановление в реабилитационный центр для диких животных "Утес" в Хабаровском крае. Ранее хищник шесть месяцев проходил курс лечения, чтобы минимизировать последствия нанесенного здоровью ущерба.
2022-08-23T17:03
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PT1M53S
17:03 23.08.2022 (обновлено: 17:04 23.08.2022)
Тяжелый путь Гектора – история тигра с поврежденными при похищении лапами
Тигра Гектора, которого в двухмесячном возрасте пытались выкрасть из передвижного зоопарка, повредив при этом ему задние лапы, отправили на восстановление в реабилитационный центр для диких животных "Утес" в Хабаровском крае. Ранее хищник шесть месяцев проходил курс лечения, чтобы минимизировать последствия нанесенного здоровью ущерба.