Тяжелый путь Гектора – история тигра с поврежденными при похищении лапами

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Тигра Гектора, которого в двухмесячном возрасте пытались выкрасть из передвижного зоопарка, повредив при этом ему задние лапы, отправили на восстановление в реабилитационный центр для диких животных "Утес" в Хабаровском крае. Ранее хищник шесть месяцев проходил курс лечения, чтобы минимизировать последствия нанесенного здоровью ущерба.