https://ria.ru/20220823/tekhnoprom-1811489179.html

Чернышенко назвал форум "Технопром-2022" знаковым событием

Чернышенко назвал форум "Технопром-2022" знаковым событием - РИА Новости, 23.08.2022

Чернышенко назвал форум "Технопром-2022" знаковым событием

Динамика развития форума "Технопром" и увеличение количества участников показывают, что внимание, уделяемое развитию науки в России, идет в правильном... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:51

2022-08-23T10:51

2022-08-23T10:51

россия

дмитрий чернышенко

правительство рф

новосибирск

наука

технологии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Динамика развития форума "Технопром" и увеличение количества участников показывают, что внимание, уделяемое развитию науки в России, идет в правильном направлении, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, форум стал знаковым событием объявленного президентом Десятилетия науки и технологий. В этом году его основной темой стало исполнение поручений президента Владимира Путина по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности России. Результатом форума должен стать перечень конкретных инициатив и проектов, которые укрепят экономику страны и обеспечат ее научно-технологическое развитие. На форуме представлены проекты, поддержанные федеральным правительством по итогам "Технопрома" прошлого года. Это, например, проект "Цифровые двойники белковых структур" Института биомедицинской химии Ореховича. Кроме того, предложения, сформулированные в 2021 году, были озвучены на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и поддержаны президентом."Сегодня Новосибирск – один из центров научно-технологического развития, это крупный студенческий город. Наличие такого форума делает привлекательным город и весь регион для молодых талантов со всей страны и всего мира. Поэтому каждый год сюда справедливо приезжают эксперты, чтобы обсудить самые актуальные вопросы развития страны, самые важные вопросы научно-технологической повестки в мире", - сказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что Минобрнауки России в этом году представило ряд новых проектов. Один из них – "Передовые инженерные школы" - напрямую перекликается с форумом технологического развития, на панельной дискуссии в рамках форума должно состояться полноценное обсуждение этого проекта.

https://na.ria.ru/20220822/inzhener-1811264579.html

россия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий чернышенко, правительство рф, новосибирск, наука, технологии