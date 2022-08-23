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Чернышенко назвал форум "Технопром-2022" знаковым событием - РИА Новости, 23.08.2022
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Чернышенко назвал форум "Технопром-2022" знаковым событием
Чернышенко назвал форум "Технопром-2022" знаковым событием - РИА Новости, 23.08.2022
Чернышенко назвал форум "Технопром-2022" знаковым событием
Динамика развития форума "Технопром" и увеличение количества участников показывают, что внимание, уделяемое развитию науки в России, идет в правильном... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:51
2022-08-23T10:51
россия
дмитрий чернышенко
правительство рф
новосибирск
наука
технологии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Динамика развития форума "Технопром" и увеличение количества участников показывают, что внимание, уделяемое развитию науки в России, идет в правильном направлении, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, форум стал знаковым событием объявленного президентом Десятилетия науки и технологий. В этом году его основной темой стало исполнение поручений президента Владимира Путина по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности России. Результатом форума должен стать перечень конкретных инициатив и проектов, которые укрепят экономику страны и обеспечат ее научно-технологическое развитие. На форуме представлены проекты, поддержанные федеральным правительством по итогам "Технопрома" прошлого года. Это, например, проект "Цифровые двойники белковых структур" Института биомедицинской химии Ореховича. Кроме того, предложения, сформулированные в 2021 году, были озвучены на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и поддержаны президентом."Сегодня Новосибирск – один из центров научно-технологического развития, это крупный студенческий город. Наличие такого форума делает привлекательным город и весь регион для молодых талантов со всей страны и всего мира. Поэтому каждый год сюда справедливо приезжают эксперты, чтобы обсудить самые актуальные вопросы развития страны, самые важные вопросы научно-технологической повестки в мире", - сказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что Минобрнауки России в этом году представило ряд новых проектов. Один из них – "Передовые инженерные школы" - напрямую перекликается с форумом технологического развития, на панельной дискуссии в рамках форума должно состояться полноценное обсуждение этого проекта.
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россия, дмитрий чернышенко, правительство рф, новосибирск, наука, технологии
Россия, Дмитрий Чернышенко, Правительство РФ, Новосибирск, Наука, Технологии
10:51 23.08.2022
 
Чернышенко назвал форум "Технопром-2022" знаковым событием

Чернышенко: развитие форума "Технопром-2022" говорит о внимании к науке в России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Динамика развития форума "Технопром" и увеличение количества участников показывают, что внимание, уделяемое развитию науки в России, идет в правильном направлении, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы видим, что форум развивается в серьезной динамике. Если в прошлом году участников было 3 тысячи, то в этом – 11. Это говорит о том, что высокое внимание, уделяемое руководством страны развитию науки и достижению технологического суверенитета идет в правильном направлении", - цитирует слова Чернышенко его пресс-служба.
По его словам, форум стал знаковым событием объявленного президентом Десятилетия науки и технологий. В этом году его основной темой стало исполнение поручений президента Владимира Путина по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности России. Результатом форума должен стать перечень конкретных инициатив и проектов, которые укрепят экономику страны и обеспечат ее научно-технологическое развитие. На форуме представлены проекты, поддержанные федеральным правительством по итогам "Технопрома" прошлого года. Это, например, проект "Цифровые двойники белковых структур" Института биомедицинской химии Ореховича. Кроме того, предложения, сформулированные в 2021 году, были озвучены на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и поддержаны президентом.
"Сегодня Новосибирск – один из центров научно-технологического развития, это крупный студенческий город. Наличие такого форума делает привлекательным город и весь регион для молодых талантов со всей страны и всего мира. Поэтому каждый год сюда справедливо приезжают эксперты, чтобы обсудить самые актуальные вопросы развития страны, самые важные вопросы научно-технологической повестки в мире", - сказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что Минобрнауки России в этом году представило ряд новых проектов. Один из них – "Передовые инженерные школы" - напрямую перекликается с форумом технологического развития, на панельной дискуссии в рамках форума должно состояться полноценное обсуждение этого проекта.
Круглый стол: Передовые инженерные школы – путь к технологической независимости - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 13:03
Передовые инженерные школы – путь к технологической независимости
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоПравительство РФНовосибирскНаукаТехнологии
 
 
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