https://ria.ru/20220823/svekla-1811585854.html
В Липецкой области началась уборка сахарной свеклы
В Липецкой области началась уборка сахарной свеклы - РИА Новости, 23.08.2022
В Липецкой области началась уборка сахарной свеклы
К уборке сахарной свеклы приступили аграрии Липецкой области. В этом году им предстоит собрать корнеплоды с площади 132 тысячи гектаров, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:39
2022-08-23T15:39
2022-08-23T15:39
липецкая область
игорь артамонов
добринский район
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ЛИПЕЦК, 23 авг – РИА Новости. К уборке сахарной свеклы приступили аграрии Липецкой области. В этом году им предстоит собрать корнеплоды с площади 132 тысячи гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона уточнил, что уборка сахарной свеклы стартовала в двух районах области - Добринском и Лебедянском. На данный момент получено чуть более 1 тысячи тонн корнеплодов, но урожайность ожидается значительно выше прошлогодней. Например, в Добринском районе на первых убранных гектарах получают от 350 до 400 центнеров сладких корней на круг, а в Лебедянском районе средняя урожайность на сегодня составила 423 центнера с гектара. Это более чем на 100 центнеров с гектара выше, чем в прошлом году. Сырье доставляют на свеклоприемные пункты сахарных заводов. Их в регионе шесть. Ежегодно там вырабатывают более 800 тысяч тонн сахара. Сейчас к переработке нового урожая приступили три предприятия, остальные запустятся в сентябре, когда уборка сахарной свеклы будет идти на всей территории области."Липецкая область традиционно входит в тройку лучших регионов страны по производству сахара. Мы стабильно наращиваем производство песка, делая при этом акцент не только на количестве, но и на качестве продукции", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20220812/zerno-1809196007.html
добринский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, добринский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Добринский район