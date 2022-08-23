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В Липецкой области началась уборка сахарной свеклы - РИА Новости, 23.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220823/svekla-1811585854.html
В Липецкой области началась уборка сахарной свеклы
В Липецкой области началась уборка сахарной свеклы - РИА Новости, 23.08.2022
В Липецкой области началась уборка сахарной свеклы
К уборке сахарной свеклы приступили аграрии Липецкой области. В этом году им предстоит собрать корнеплоды с площади 132 тысячи гектаров, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:39
2022-08-23T15:39
липецкая область
игорь артамонов
добринский район
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ЛИПЕЦК, 23 авг – РИА Новости. К уборке сахарной свеклы приступили аграрии Липецкой области. В этом году им предстоит собрать корнеплоды с площади 132 тысячи гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона уточнил, что уборка сахарной свеклы стартовала в двух районах области - Добринском и Лебедянском. На данный момент получено чуть более 1 тысячи тонн корнеплодов, но урожайность ожидается значительно выше прошлогодней. Например, в Добринском районе на первых убранных гектарах получают от 350 до 400 центнеров сладких корней на круг, а в Лебедянском районе средняя урожайность на сегодня составила 423 центнера с гектара. Это более чем на 100 центнеров с гектара выше, чем в прошлом году. Сырье доставляют на свеклоприемные пункты сахарных заводов. Их в регионе шесть. Ежегодно там вырабатывают более 800 тысяч тонн сахара. Сейчас к переработке нового урожая приступили три предприятия, остальные запустятся в сентябре, когда уборка сахарной свеклы будет идти на всей территории области."Липецкая область традиционно входит в тройку лучших регионов страны по производству сахара. Мы стабильно наращиваем производство песка, делая при этом акцент не только на количестве, но и на качестве продукции", – подчеркнул губернатор.
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игорь артамонов, добринский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Добринский район
15:39 23.08.2022
 

В Липецкой области началась уборка сахарной свеклы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая сахарной свеклы
Уборка урожая сахарной свеклы - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛИПЕЦК, 23 авг – РИА Новости. К уборке сахарной свеклы приступили аграрии Липецкой области. В этом году им предстоит собрать корнеплоды с площади 132 тысячи гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона уточнил, что уборка сахарной свеклы стартовала в двух районах области - Добринском и Лебедянском. На данный момент получено чуть более 1 тысячи тонн корнеплодов, но урожайность ожидается значительно выше прошлогодней. Например, в Добринском районе на первых убранных гектарах получают от 350 до 400 центнеров сладких корней на круг, а в Лебедянском районе средняя урожайность на сегодня составила 423 центнера с гектара. Это более чем на 100 центнеров с гектара выше, чем в прошлом году. Сырье доставляют на свеклоприемные пункты сахарных заводов. Их в регионе шесть. Ежегодно там вырабатывают более 800 тысяч тонн сахара. Сейчас к переработке нового урожая приступили три предприятия, остальные запустятся в сентябре, когда уборка сахарной свеклы будет идти на всей территории области.
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"Липецкая область традиционно входит в тройку лучших регионов страны по производству сахара. Мы стабильно наращиваем производство песка, делая при этом акцент не только на количестве, но и на качестве продукции", – подчеркнул губернатор.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновДобринский район
 
 
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