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Кирилл Каем рассказал о путях достижения технологического суверенитета - РИА Новости, 23.08.2022
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Кирилл Каем рассказал о путях достижения технологического суверенитета
Кирилл Каем рассказал о путях достижения технологического суверенитета - РИА Новости, 23.08.2022
Кирилл Каем рассказал о путях достижения технологического суверенитета
Значимым аспектом достижения технологического суверенитета России является не собственно размещение производств на территории страны, а владение IP на ключевые... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:39
2022-08-23T16:39
россия
фонд "сколково"
технологии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Значимым аспектом достижения технологического суверенитета России является не собственно размещение производств на территории страны, а владение IP на ключевые элементы технологических продуктов, считает старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем.Он выступил на пленарном заседании на тему "Что нужно для достижения технологического суверенитета России?", прошедшем в рамках международного форума технологического развития "Технопром-2022" в Новосибирске.По словам Каема, технологический продукт на текущий момент, особенно в критических отраслях, — это комплексное изделие, которое включает в себя много сложно интегрируемых элементов, и для части компонентов экономическая эффективность достижима только на международном масштабе, когда значимый спрос образуется со стороны многих рынков.Эксперт отметил, что сейчас принципиально меняется глобальный ландшафт рынков. "Западные рынки, которые в "Сколково" первоначально видели целевыми для резидентов, тоже претерпевают изменения. Очевидно, ликвидность этих рынков и потребительский спрос на технологические изделия будут меняться. Если мы выстраиваем новые цепочки коллаборации по развитию продуктов, в рамках которых России принадлежит ключевой IP, мы и достигаем технологического суверенитета", — привели в Фонде "Сколково" слова Каема.
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россия, фонд "сколково", технологии
Россия, Фонд "Сколково", Технологии
16:39 23.08.2022
 

Кирилл Каем рассказал о путях достижения технологического суверенитета

© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтарший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем
Старший вице-президент по инновациям фонда Сколково Кирилл Каем - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Значимым аспектом достижения технологического суверенитета России является не собственно размещение производств на территории страны, а владение IP на ключевые элементы технологических продуктов, считает старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем.
Он выступил на пленарном заседании на тему "Что нужно для достижения технологического суверенитета России?", прошедшем в рамках международного форума технологического развития "Технопром-2022" в Новосибирске.
Сколковский институт науки и технологий Сколтех - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 09:54
Санкции США не повлияют на деятельность "Сколково", заявили в фонде
По словам Каема, технологический продукт на текущий момент, особенно в критических отраслях, — это комплексное изделие, которое включает в себя много сложно интегрируемых элементов, и для части компонентов экономическая эффективность достижима только на международном масштабе, когда значимый спрос образуется со стороны многих рынков.
Эксперт отметил, что сейчас принципиально меняется глобальный ландшафт рынков. "Западные рынки, которые в "Сколково" первоначально видели целевыми для резидентов, тоже претерпевают изменения. Очевидно, ликвидность этих рынков и потребительский спрос на технологические изделия будут меняться. Если мы выстраиваем новые цепочки коллаборации по развитию продуктов, в рамках которых России принадлежит ключевой IP, мы и достигаем технологического суверенитета", — привели в Фонде "Сколково" слова Каема.
 
РоссияФонд "Сколково"Технологии
 
 
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