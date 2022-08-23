https://ria.ru/20220823/suverenitet-1811611944.html

Кирилл Каем рассказал о путях достижения технологического суверенитета

Кирилл Каем рассказал о путях достижения технологического суверенитета - РИА Новости, 23.08.2022

Кирилл Каем рассказал о путях достижения технологического суверенитета

Значимым аспектом достижения технологического суверенитета России является не собственно размещение производств на территории страны, а владение IP на ключевые... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:39

2022-08-23T16:39

2022-08-23T16:39

россия

фонд "сколково"

технологии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Значимым аспектом достижения технологического суверенитета России является не собственно размещение производств на территории страны, а владение IP на ключевые элементы технологических продуктов, считает старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем.Он выступил на пленарном заседании на тему "Что нужно для достижения технологического суверенитета России?", прошедшем в рамках международного форума технологического развития "Технопром-2022" в Новосибирске.По словам Каема, технологический продукт на текущий момент, особенно в критических отраслях, — это комплексное изделие, которое включает в себя много сложно интегрируемых элементов, и для части компонентов экономическая эффективность достижима только на международном масштабе, когда значимый спрос образуется со стороны многих рынков.Эксперт отметил, что сейчас принципиально меняется глобальный ландшафт рынков. "Западные рынки, которые в "Сколково" первоначально видели целевыми для резидентов, тоже претерпевают изменения. Очевидно, ликвидность этих рынков и потребительский спрос на технологические изделия будут меняться. Если мы выстраиваем новые цепочки коллаборации по развитию продуктов, в рамках которых России принадлежит ключевой IP, мы и достигаем технологического суверенитета", — привели в Фонде "Сколково" слова Каема.

https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806849129.html

россия

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Артем Смирнов

россия, фонд "сколково", технологии