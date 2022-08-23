https://ria.ru/20220823/storytel-1811508575.html

Сотрудникам сервиса Storytel будет выплачена компенсация

Сотрудникам сервиса Storytel будет выплачена компенсация - РИА Новости, 23.08.2022

Сотрудникам сервиса Storytel будет выплачена компенсация

Сотрудники Storytel получат денежную компенсацию и посильную помощь в поиске работы, сообщил РИА Новости глава отдела коммуникаций книжного сервиса Дан Панас. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:51

2022-08-23T12:51

2022-08-23T12:51

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сотрудники Storytel получат денежную компенсацию и посильную помощь в поиске работы, сообщил РИА Новости глава отдела коммуникаций книжного сервиса Дан Панас."Забота о наших сотрудниках и соблюдение их прав являются для нас главным приоритетом. Я не могу разглашать подробности, но могу сказать, что работникам будет выплачена компенсация, и что мы сделаем все возможное, чтобы помочь российским сотрудникам найти новую работу без цейтнота", — сказал собеседник агентства.Панас добавил, что компания "глубоко благодарна за прекрасную и самоотверженную работу, которую российская команда проделала на протяжении многих лет". На вопрос о том, навсегда ли сервис уходит из России, собеседник агентства ответил, что "не может и не будет спекулировать на будущих событиях"."Storytel успешно обслуживает российских читателей и слушателей в течение пяти лет, однако, учитывая текущие предпосылки на российском рынке, мы не видим коммерческих, транзакционных или технически оптимальных возможностей для ведения бизнеса и предоставления наших услуг в России", — отметил он.Накануне сервис массово разослал пользователям письма с сообщением о том, что приложение будет доступно до 30 сентября, а с 1 октября прекратит свою работу. Деньги за неиспользованные месяцы подписки будут возвращены пользователям.

https://ria.ru/20220822/pelevin-1811216086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, технологии, книги