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Сотрудникам сервиса Storytel будет выплачена компенсация - РИА Новости, 23.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220823/storytel-1811508575.html
Сотрудникам сервиса Storytel будет выплачена компенсация
Сотрудникам сервиса Storytel будет выплачена компенсация - РИА Новости, 23.08.2022
Сотрудникам сервиса Storytel будет выплачена компенсация
Сотрудники Storytel получат денежную компенсацию и посильную помощь в поиске работы, сообщил РИА Новости глава отдела коммуникаций книжного сервиса Дан Панас. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:51
2022-08-23T12:51
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сотрудники Storytel получат денежную компенсацию и посильную помощь в поиске работы, сообщил РИА Новости глава отдела коммуникаций книжного сервиса Дан Панас."Забота о наших сотрудниках и соблюдение их прав являются для нас главным приоритетом. Я не могу разглашать подробности, но могу сказать, что работникам будет выплачена компенсация, и что мы сделаем все возможное, чтобы помочь российским сотрудникам найти новую работу без цейтнота", — сказал собеседник агентства.Панас добавил, что компания "глубоко благодарна за прекрасную и самоотверженную работу, которую российская команда проделала на протяжении многих лет". На вопрос о том, навсегда ли сервис уходит из России, собеседник агентства ответил, что "не может и не будет спекулировать на будущих событиях"."Storytel успешно обслуживает российских читателей и слушателей в течение пяти лет, однако, учитывая текущие предпосылки на российском рынке, мы не видим коммерческих, транзакционных или технически оптимальных возможностей для ведения бизнеса и предоставления наших услуг в России", — отметил он.Накануне сервис массово разослал пользователям письма с сообщением о том, что приложение будет доступно до 30 сентября, а с 1 октября прекратит свою работу. Деньги за неиспользованные месяцы подписки будут возвращены пользователям.
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новости культуры, россия, технологии, книги
Культура, Новости культуры, Россия, Технологии, Книги
12:51 23.08.2022
 
Сотрудникам сервиса Storytel будет выплачена компенсация

Сотрудникам сервиса Storytel, который уходит из России, будет выплачена компенсация

© SputnikМеждународный сервис аудиокниг Storytel запустил новый аудиосериал "Даль"
Международный сервис аудиокниг Storytel запустил новый аудиосериал Даль - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сотрудники Storytel получат денежную компенсацию и посильную помощь в поиске работы, сообщил РИА Новости глава отдела коммуникаций книжного сервиса Дан Панас.
"Забота о наших сотрудниках и соблюдение их прав являются для нас главным приоритетом. Я не могу разглашать подробности, но могу сказать, что работникам будет выплачена компенсация, и что мы сделаем все возможное, чтобы помочь российским сотрудникам найти новую работу без цейтнота", — сказал собеседник агентства.
Панас добавил, что компания "глубоко благодарна за прекрасную и самоотверженную работу, которую российская команда проделала на протяжении многих лет". На вопрос о том, навсегда ли сервис уходит из России, собеседник агентства ответил, что "не может и не будет спекулировать на будущих событиях".
"Storytel успешно обслуживает российских читателей и слушателей в течение пяти лет, однако, учитывая текущие предпосылки на российском рынке, мы не видим коммерческих, транзакционных или технически оптимальных возможностей для ведения бизнеса и предоставления наших услуг в России", — отметил он.
Накануне сервис массово разослал пользователям письма с сообщением о том, что приложение будет доступно до 30 сентября, а с 1 октября прекратит свою работу. Деньги за неиспользованные месяцы подписки будут возвращены пользователям.
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