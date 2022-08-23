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В Ярославской области повысили губернаторскую стипендию для одаренных детей - РИА Новости, 23.08.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20220823/stipendiya-1811674770.html
В Ярославской области повысили губернаторскую стипендию для одаренных детей
В Ярославской области повысили губернаторскую стипендию для одаренных детей - РИА Новости, 23.08.2022
В Ярославской области повысили губернаторскую стипендию для одаренных детей
Врио главы Ярославской области Михаил Евраев увеличил губернаторскую стипендию для одаренных детей и выплаты их наставникам, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:19
2022-08-23T19:19
ярославская область
общество
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Врио главы Ярославской области Михаил Евраев увеличил губернаторскую стипендию для одаренных детей и выплаты их наставникам, сообщает правительство региона.О повышениях врио губернатора сообщил на социально-экономическом форуме "Стратегия – работа на результат". Он подчеркнул, что Ярославская область богата юными талантами, что подтверждается их успехами в различных сферах.По данным правительства региона, губернаторские стипендии назначаются с 2005 года. Их получают учащиеся, которые добились высоких результатов в сферах образования, культуры, спорта, технического творчества."Размер ежемесячной губернаторской стипендии для одаренных детей увеличивается с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, а единовременные выплаты педагогам и тренерам - с 10 до 20 тысяч", - информирует правительство региона.Также на форуме глава региона отметил, что семьи, в которых воспитывают восемь и более детей и которые стоят в очереди на получение жилья, получат квартиры уже в следующем году. В Ярославской области девять таких семей."Врио губернатора подчеркнул, все социально-важные для жителей проекты будут продолжены", - говорится в сообщении.
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общество, ярославская область
Ярославская область, Общество, Ярославская область
19:19 23.08.2022
 
В Ярославской области повысили губернаторскую стипендию для одаренных детей

В Ярославской области повысили губернаторскую стипендию для одаренных детей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Врио главы Ярославской области Михаил Евраев увеличил губернаторскую стипендию для одаренных детей и выплаты их наставникам, сообщает правительство региона.
О повышениях врио губернатора сообщил на социально-экономическом форуме "Стратегия – работа на результат". Он подчеркнул, что Ярославская область богата юными талантами, что подтверждается их успехами в различных сферах.
"Нам важно, чтобы они чувствовали, что точно будет поддержка, будет внимание. Будем создавать такие условия, чтобы здесь было интересно жить и работать, заниматься творчеством", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По данным правительства региона, губернаторские стипендии назначаются с 2005 года. Их получают учащиеся, которые добились высоких результатов в сферах образования, культуры, спорта, технического творчества.
"Размер ежемесячной губернаторской стипендии для одаренных детей увеличивается с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, а единовременные выплаты педагогам и тренерам - с 10 до 20 тысяч", - информирует правительство региона.
Также на форуме глава региона отметил, что семьи, в которых воспитывают восемь и более детей и которые стоят в очереди на получение жилья, получат квартиры уже в следующем году. В Ярославской области девять таких семей.
"Врио губернатора подчеркнул, все социально-важные для жителей проекты будут продолжены", - говорится в сообщении.
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