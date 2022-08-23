https://ria.ru/20220823/stipendiya-1811674770.html

В Ярославской области повысили губернаторскую стипендию для одаренных детей

В Ярославской области повысили губернаторскую стипендию для одаренных детей - РИА Новости, 23.08.2022

В Ярославской области повысили губернаторскую стипендию для одаренных детей

Врио главы Ярославской области Михаил Евраев увеличил губернаторскую стипендию для одаренных детей и выплаты их наставникам, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:19

2022-08-23T19:19

2022-08-23T19:19

ярославская область

общество

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Врио главы Ярославской области Михаил Евраев увеличил губернаторскую стипендию для одаренных детей и выплаты их наставникам, сообщает правительство региона.О повышениях врио губернатора сообщил на социально-экономическом форуме "Стратегия – работа на результат". Он подчеркнул, что Ярославская область богата юными талантами, что подтверждается их успехами в различных сферах.По данным правительства региона, губернаторские стипендии назначаются с 2005 года. Их получают учащиеся, которые добились высоких результатов в сферах образования, культуры, спорта, технического творчества."Размер ежемесячной губернаторской стипендии для одаренных детей увеличивается с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, а единовременные выплаты педагогам и тренерам - с 10 до 20 тысяч", - информирует правительство региона.Также на форуме глава региона отметил, что семьи, в которых воспитывают восемь и более детей и которые стоят в очереди на получение жилья, получат квартиры уже в следующем году. В Ярославской области девять таких семей."Врио губернатора подчеркнул, все социально-важные для жителей проекты будут продолжены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220815/geroi-1809799463.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, ярославская область