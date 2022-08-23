https://ria.ru/20220823/spg-1811695866.html

В США СПГ-завод Freeport LNG частично вернется к работе только в ноябре

В США СПГ-завод Freeport LNG частично вернется к работе только в ноябре - РИА Новости, 23.08.2022

В США СПГ-завод Freeport LNG частично вернется к работе только в ноябре

Частичное возобновление работы американского завода по сжижению природного газа (СПГ) Freeport LNG, которое ранее ожидалось в октябре, теперь планируется в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T21:06

2022-08-23T21:06

2022-08-23T21:08

экономика

сша

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сжиженный природный газ

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Частичное возобновление работы американского завода по сжижению природного газа (СПГ) Freeport LNG, которое ранее ожидалось в октябре, теперь планируется в начале или середине ноября, сообщила компания-оператор предприятия."Freeport LNG Development, L.P. (Freeport LNG) завершила детальную оценку альтернатив возобновления работы своего завода по сжижению газа после инцидента 8 июня и определила план частичного восстановления операций, который, по ее мнению, обеспечивает долгосрочную безопасность и целостность объекта..." - говорится в сообщении Freeport LNG."Хотя строительные риски могут повлиять на план, ожидается, что первоначальное производство может начаться в начале-середине ноября и выйти на устойчивый уровень не менее 2 миллиардов кубических футов в день к концу ноября, что составляет более 85% экспортного потенциала предприятия", - добавляется в релизе.При этом ранее компания сообщала, что ожидает частичного восстановления производства СПГ на заводе в октябре, а до этого полагала, что после произошедших в начале июня взрыва и пожара предприятие будет закрыто минимум на три месяца. Первоначальный же период простоя в связи с необходимостью устранения последствий аварии вообще оценивался в три недели.Более того, полное восстановление работы Freeport LNG оператор предприятия анонсировал не ранее конца года. Теперь же выход на 100% загрузку предполагается в марте 2023 года.Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США. По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня - 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.

https://ria.ru/20220817/velikobritaniya-1810122003.html

https://ria.ru/20220809/spg-1808466495.html

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экономика, сша, в мире, сжиженный природный газ