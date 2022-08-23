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Словакия получит от Германии 15 танков взамен подаренных Украине БМП - РИА Новости, 23.08.2022
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Словакия получит от Германии 15 танков взамен подаренных Украине БМП
Словакия получит от Германии 15 танков взамен подаренных Украине БМП - РИА Новости, 23.08.2022
Словакия получит от Германии 15 танков взамен подаренных Украине БМП
Представители минобороны Словакии и Германии подписали во вторник в Братиславе соглашение об усилении военного сотрудничества, в рамках которого Словакия... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:56
2022-08-23T16:56
в мире
сергей лавров
украина
словакия
россия
нато
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ПРАГА, 23 авг – РИА Новости. Представители минобороны Словакии и Германии подписали во вторник в Братиславе соглашение об усилении военного сотрудничества, в рамках которого Словакия подарит Украине 30 БМП, а взамен получит из ФРГ 15 танков Leopard 2A4, сообщил журналистам глава словацкого минобороны Ярослав Надь.По словам Надя, словацкие БМП будут переданы на Украину в течение ближайших недель, а первые немецкие танки поступят в Словакию в течение нынешнего года.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, украина, словакия, россия, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Словакия, Россия, НАТО
16:56 23.08.2022
 
Словакия получит от Германии 15 танков взамен подаренных Украине БМП

Глава МО Словакии Надь: страна подарит Украине 30 БМП и получит взамен 15 танков из ФРГ

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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ПРАГА, 23 авг – РИА Новости. Представители минобороны Словакии и Германии подписали во вторник в Братиславе соглашение об усилении военного сотрудничества, в рамках которого Словакия подарит Украине 30 БМП, а взамен получит из ФРГ 15 танков Leopard 2A4, сообщил журналистам глава словацкого минобороны Ярослав Надь.
"Мы с немецкими коллегами подписали сегодня соглашение о дальнейшем усилении военного сотрудничества. Кроме прочего, это соглашение предусматривает, что Словакия подарит Украине 30 боевых машин пехоты, а взамен получит из Германии 15 танков Leopard 2A4, включая запчасти и боеприпасы. Также предусмотрено обучение нашего личного состава управлением новой техникой", - сказал Надь.
По словам Надя, словацкие БМП будут переданы на Украину в течение ближайших недель, а первые немецкие танки поступят в Словакию в течение нынешнего года.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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