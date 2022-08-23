https://ria.ru/20220823/sotrudnichestvo-1811626037.html

Словакия получит от Германии 15 танков взамен подаренных Украине БМП

Словакия получит от Германии 15 танков взамен подаренных Украине БМП - РИА Новости, 23.08.2022

Словакия получит от Германии 15 танков взамен подаренных Украине БМП

Представители минобороны Словакии и Германии подписали во вторник в Братиславе соглашение об усилении военного сотрудничества, в рамках которого Словакия... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:56

2022-08-23T16:56

2022-08-23T16:56

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ПРАГА, 23 авг – РИА Новости. Представители минобороны Словакии и Германии подписали во вторник в Братиславе соглашение об усилении военного сотрудничества, в рамках которого Словакия подарит Украине 30 БМП, а взамен получит из ФРГ 15 танков Leopard 2A4, сообщил журналистам глава словацкого минобороны Ярослав Надь.По словам Надя, словацкие БМП будут переданы на Украину в течение ближайших недель, а первые немецкие танки поступят в Словакию в течение нынешнего года.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220813/gaubitsy-1809409070.html

украина

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, украина, словакия, россия, нато