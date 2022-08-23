https://ria.ru/20220823/soglashenie-1811697707.html
Украина расторгла с Россией договор об избежании двойного налогообложения
Украина расторгла с Россией договор об избежании двойного налогообложения - РИА Новости, 23.08.2022
Украина расторгла с Россией договор об избежании двойного налогообложения
Украина денонсировала соглашение с Российской Федерацией об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от уплаты налогов, РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:25
2022-08-23T21:25
2022-08-23T21:28
украина
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украина денонсировала соглашение с Российской Федерацией об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от уплаты налогов, говорится в сообщении Минфина России."Украина нотой от 8 июня 2022 года № 612119/23-017-65 официально уведомила Российскую Федерацию о денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонении от уплаты налогов от 08.02.1995 (далее – Соглашение) согласно положениям статьи 28 Соглашения", - говорится в сообщении.Минфин пояснил, что в соответствии с упомянутой нотой украинской стороны и ответной нотой российской стороны от 23 августа соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника, – с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов – за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20220823/gaz-1811694266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство финансов рф (минфин россии)
Украина, Министерство финансов РФ (Минфин России)
21:25 23.08.2022 (обновлено: 21:28 23.08.2022)
Украина расторгла с Россией договор об избежании двойного налогообложения
Минфин: Украина денонсировала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения