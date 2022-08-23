https://ria.ru/20220823/soboleznovaniya-1811560829.html

Глава МИД Сирии выразил соболезнования из-за гибели Дарьи Дугиной

Глава МИД Сирии выразил соболезнования из-за гибели Дарьи Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022

Глава МИД Сирии выразил соболезнования из-за гибели Дарьи Дугиной

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад принес соболезнования в связи с убийством политолога и журналистки Дарьи Дугиной и выразил уверенность в неотвратимости наказания... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:40

2022-08-23T14:40

2022-08-23T14:57

в мире

сирия

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

одинцовский район

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774102524_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_886331b1948110c3fc4a2c08b0de243d.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад принес соболезнования в связи с убийством политолога и журналистки Дарьи Дугиной и выразил уверенность в неотвратимости наказания преступников, совершивших этот "варварский акт"."Позвольте выразить соболезнования народу Российской Федерации и руководству России, и родственникам убитой. Мы считаем это неприемлемым варварским актом. Все, кто причастны к этому преступлению, должны предстать перед судом", - сказал глава МИД Сирии на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

https://ria.ru/20220823/dugina-1811559784.html

сирия

россия

одинцовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), одинцовский район, сергей лавров, владимир путин