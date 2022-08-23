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Глава МИД Сирии выразил соболезнования из-за гибели Дарьи Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
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Глава МИД Сирии выразил соболезнования из-за гибели Дарьи Дугиной
Глава МИД Сирии выразил соболезнования из-за гибели Дарьи Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
Глава МИД Сирии выразил соболезнования из-за гибели Дарьи Дугиной
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад принес соболезнования в связи с убийством политолога и журналистки Дарьи Дугиной и выразил уверенность в неотвратимости наказания... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:40
2022-08-23T14:57
в мире
сирия
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
одинцовский район
сергей лавров
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад принес соболезнования в связи с убийством политолога и журналистки Дарьи Дугиной и выразил уверенность в неотвратимости наказания преступников, совершивших этот "варварский акт"."Позвольте выразить соболезнования народу Российской Федерации и руководству России, и родственникам убитой. Мы считаем это неприемлемым варварским актом. Все, кто причастны к этому преступлению, должны предстать перед судом", - сказал глава МИД Сирии на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
https://ria.ru/20220823/dugina-1811559784.html
сирия
россия
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в мире, сирия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), одинцовский район, сергей лавров, владимир путин
В мире, Сирия, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Одинцовский район, Сергей Лавров, Владимир Путин
14:40 23.08.2022 (обновлено: 14:57 23.08.2022)
 
Глава МИД Сирии выразил соболезнования из-за гибели Дарьи Дугиной

Глава МИД Сирии назвал убийство Дугиной неприемлемым варварским актом

© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
© POOL
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Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад принес соболезнования в связи с убийством политолога и журналистки Дарьи Дугиной и выразил уверенность в неотвратимости наказания преступников, совершивших этот "варварский акт".
"Позвольте выразить соболезнования народу Российской Федерации и руководству России, и родственникам убитой. Мы считаем это неприемлемым варварским актом. Все, кто причастны к этому преступлению, должны предстать перед судом", - сказал глава МИД Сирии на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
Это варварское преступление – Лавров об убийстве журналиста Дарьи Дугиной
Вчера, 14:35
Лавров призвал не щадить заказчиков и исполнителей убийства Дугиной
 
В миреСирияДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Одинцовский районСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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