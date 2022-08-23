https://ria.ru/20220823/soboleznovaniya-1811560829.html
Глава МИД Сирии выразил соболезнования из-за гибели Дарьи Дугиной
Глава МИД Сирии выразил соболезнования из-за гибели Дарьи Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
Глава МИД Сирии выразил соболезнования из-за гибели Дарьи Дугиной
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад принес соболезнования в связи с убийством политолога и журналистки Дарьи Дугиной и выразил уверенность в неотвратимости наказания... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:40
2022-08-23T14:40
2022-08-23T14:57
в мире
сирия
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
одинцовский район
сергей лавров
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад принес соболезнования в связи с убийством политолога и журналистки Дарьи Дугиной и выразил уверенность в неотвратимости наказания преступников, совершивших этот "варварский акт"."Позвольте выразить соболезнования народу Российской Федерации и руководству России, и родственникам убитой. Мы считаем это неприемлемым варварским актом. Все, кто причастны к этому преступлению, должны предстать перед судом", - сказал глава МИД Сирии на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
https://ria.ru/20220823/dugina-1811559784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), одинцовский район, сергей лавров, владимир путин
В мире, Сирия, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Одинцовский район, Сергей Лавров, Владимир Путин
14:40 23.08.2022 (обновлено: 14:57 23.08.2022)
Глава МИД Сирии выразил соболезнования из-за гибели Дарьи Дугиной
Глава МИД Сирии назвал убийство Дугиной неприемлемым варварским актом