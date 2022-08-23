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Скульптура "Большая глина" остается в Москве не только из-за логистики - РИА Новости, 23.08.2022
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Культура
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Скульптура "Большая глина" остается в Москве не только из-за логистики
Скульптура "Большая глина" остается в Москве не только из-за логистики - РИА Новости, 23.08.2022
Скульптура "Большая глина" остается в Москве не только из-за логистики
Скульптура "Большая глина №4" швейцарского художника Урса Фишера остается в Москве не только из-за проблем в логистике, заявили РИА Новости в пресс-службе Дома... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:26
2022-08-23T12:26
культура
новости культуры
сергей собянин
москва
флоренция
дом культуры "гэс-2"
выставки
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Скульптура "Большая глина №4" швейцарского художника Урса Фишера остается в Москве не только из-за проблем в логистике, заявили РИА Новости в пресс-службе Дома культуры "ГЭС-2"."Решение о продлении экспонирования работы связано не только с логистическими издержками, но и с институциональной задачей — вовлекать в разговор и говорить о современном искусстве с самой широкой аудиторией. За этот год мы отметили, как менялось отношение и реакция людей на работу "Большая глина № 4". У многих, кто увидел работу вживую, возникло совершенно противоположное первой реакции впечатление — красота идеи, баланс и пространственная гармония", — говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что в ГЭС-2 начнется серия туров "Как не бояться современного искусства?", посвященная тому, как знакомиться с современным выставочным пространством и рассматривать произведения с непривычной стороны.Кроме того, в пресс-службе заявили, что не обладают информацией о желании кого-либо приобрести скульптуру.Год назад мэр Москвы Сергей Собянин упомянул, что она "через девять месяцев будет востребована в другом городе мира".Временную экспозицию "Большая глина №4" Урса Фишера установили на Болотной набережной в Москве в 2021 году — напротив арт-центра "ГЭС-2". Ранее произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году. Произведение представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках. Оно олицетворяет суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. В соцсетях негативно отреагировали на появление скульптуры, сравнив ее с отходами жизнедеятельности.
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новости культуры, сергей собянин, москва, флоренция, дом культуры "гэс-2", выставки
Культура, Новости культуры, Сергей Собянин, Москва, Флоренция, Дом культуры "ГЭС-2", Выставки
12:26 23.08.2022
 
Скульптура "Большая глина" остается в Москве не только из-за логистики

Скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера остается в Москве не только из-за логистики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура "Большая глина №4" в центре Москвы
Скульптура Большая глина №4 в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Скульптура "Большая глина №4" швейцарского художника Урса Фишера остается в Москве не только из-за проблем в логистике, заявили РИА Новости в пресс-службе Дома культуры "ГЭС-2".
"Решение о продлении экспонирования работы связано не только с логистическими издержками, но и с институциональной задачей — вовлекать в разговор и говорить о современном искусстве с самой широкой аудиторией. За этот год мы отметили, как менялось отношение и реакция людей на работу "Большая глина № 4". У многих, кто увидел работу вживую, возникло совершенно противоположное первой реакции впечатление — красота идеи, баланс и пространственная гармония", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в ГЭС-2 начнется серия туров "Как не бояться современного искусства?", посвященная тому, как знакомиться с современным выставочным пространством и рассматривать произведения с непривычной стороны.
"Перемещение скульптуры со спуска перед "ГЭС-2" в ближайшее время не планируется. Прилегающая территория и спуск безусловно в фокусе внимания кураторской группы, однако сейчас — в большей степени с точки зрения событийных мероприятий", — рассказывают представители арт-пространства.
Кроме того, в пресс-службе заявили, что не обладают информацией о желании кого-либо приобрести скульптуру.
Год назад мэр Москвы Сергей Собянин упомянул, что она "через девять месяцев будет востребована в другом городе мира".
Временную экспозицию "Большая глина №4" Урса Фишера установили на Болотной набережной в Москве в 2021 году — напротив арт-центра "ГЭС-2". Ранее произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году.
Произведение представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках. Оно олицетворяет суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. В соцсетях негативно отреагировали на появление скульптуры, сравнив ее с отходами жизнедеятельности.
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