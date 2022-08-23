https://ria.ru/20220823/shkoly-1811546694.html

На охрану школ в Липецкой области выделили более 100 миллионов рублей

На охрану школ в Липецкой области выделили более 100 миллионов рублей - РИА Новости, 23.08.2022

На охрану школ в Липецкой области выделили более 100 миллионов рублей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился выделить из областного бюджета дополнительно более ста миллионов рублей для обеспечения школ региона... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:48

2022-08-23T13:48

2022-08-23T13:48

липецкая область

игорь артамонов

общество

школы

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ЛИПЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился выделить из областного бюджета дополнительно более ста миллионов рублей для обеспечения школ региона надежной охраной, теперь общий размер суммы на эти цели составляет более 140 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе обладминистрации.Для организации работы по обеспечению безопасности детей в школах в регионе создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители правительства, Росгвардии и ассоциации частных охранных предприятий. Они выработали единый подход к деятельности по охране школ, алгоритм её осуществления, согласовали типовую форму контракта на оказание охранных услуг школам."Заключение контрактов с охранными предприятиями необходимо строго контролировать. Нельзя допустить прихода в школы компаний с сомнительной репутацией. Охрана должна быть профессиональной и надежной", – подчеркнул Игорь Артамонов в обращении к членам рабочей группы.Губернатор уточнил, что охранные услуги будет оказывать 21 частное предприятие, имеющее лицензии в соответствии с требованиями действующего законодательства. Всего в учреждениях образования Липецкой области, отнесённых к 1-3 категориям опасности, будет создано 196 постов охраны.

https://ria.ru/20220819/effektivnost-1810783436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, общество, школы