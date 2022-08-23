https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811686940.html

Германия вредит санкциями не России, а себе, считает лидер АдГ

Германия вредит санкциями не России, а себе, считает лидер АдГ - РИА Новости, 23.08.2022

Германия вредит санкциями не России, а себе, считает лидер АдГ

Германия вредит санкциями гораздо сильнее себе, чем России, заявил журналистам во вторник лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:05

2022-08-23T20:05

2022-08-23T20:05

в мире

россия

германия

украина

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Германия вредит санкциями гораздо сильнее себе, чем России, заявил журналистам во вторник лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла, поясняя требование АдГ отменить антироссийские санкции."И, конечно, необходимо, чтобы как можно скорее прошли переговоры, чтобы было дипломатическое решение. Но это не произойдёт посредством конфронтации, которую мы сейчас наблюдаем, при которой мы продолжаем эскалацию этой войны, чтобы якобы навредить России. Мы вредим самим себе больше, чем России. Такова актуальная ситуация. И я, как немецкий политик, призван защищать наших граждан, наши компании, а не российские", - пояснил лидер партии.Ранее АдГ неоднократно призывала отменить антироссийские санкции, называя их абсолютно контрпродуктивными и заявляя, что от экономической войны против России страдает все больше граждан Германии.

https://ria.ru/20220823/energonositeli-1811673435.html

россия

германия

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, германия, украина, санкции в отношении россии