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Германия вредит санкциями не России, а себе, считает лидер АдГ - РИА Новости, 23.08.2022
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Германия вредит санкциями не России, а себе, считает лидер АдГ
Германия вредит санкциями не России, а себе, считает лидер АдГ - РИА Новости, 23.08.2022
Германия вредит санкциями не России, а себе, считает лидер АдГ
Германия вредит санкциями гораздо сильнее себе, чем России, заявил журналистам во вторник лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:05
2022-08-23T20:05
в мире
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германия
украина
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Германия вредит санкциями гораздо сильнее себе, чем России, заявил журналистам во вторник лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла, поясняя требование АдГ отменить антироссийские санкции."И, конечно, необходимо, чтобы как можно скорее прошли переговоры, чтобы было дипломатическое решение. Но это не произойдёт посредством конфронтации, которую мы сейчас наблюдаем, при которой мы продолжаем эскалацию этой войны, чтобы якобы навредить России. Мы вредим самим себе больше, чем России. Такова актуальная ситуация. И я, как немецкий политик, призван защищать наших граждан, наши компании, а не российские", - пояснил лидер партии.Ранее АдГ неоднократно призывала отменить антироссийские санкции, называя их абсолютно контрпродуктивными и заявляя, что от экономической войны против России страдает все больше граждан Германии.
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в мире, россия, германия, украина, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Германия, Украина, Санкции в отношении России
20:05 23.08.2022
 
Германия вредит санкциями не России, а себе, считает лидер АдГ

Лидер АдГ Крупалла: Германия вредит санкциями гораздо сильнее себе, чем России

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Германия вредит санкциями гораздо сильнее себе, чем России, заявил журналистам во вторник лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла, поясняя требование АдГ отменить антироссийские санкции.
"То, что война должна быть завершена как можно скорее - этот призыв я могу каждый день заявлять", - сказал Крупалла, отвечая на ремарку немецкого журналиста, что АдГ настаивает на поставках газа из России, но не призывает ее завершить конфликт на Украине.
"И, конечно, необходимо, чтобы как можно скорее прошли переговоры, чтобы было дипломатическое решение. Но это не произойдёт посредством конфронтации, которую мы сейчас наблюдаем, при которой мы продолжаем эскалацию этой войны, чтобы якобы навредить России. Мы вредим самим себе больше, чем России. Такова актуальная ситуация. И я, как немецкий политик, призван защищать наших граждан, наши компании, а не российские", - пояснил лидер партии.
Ранее АдГ неоднократно призывала отменить антироссийские санкции, называя их абсолютно контрпродуктивными и заявляя, что от экономической войны против России страдает все больше граждан Германии.
Вид на город Бонн в Германии - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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АдГ намерена провести в Германии акции против высоких цен на энергоносители
 
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