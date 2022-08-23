https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811627268.html
Курский губернатор с усмешкой отреагировал на санкции со стороны Канады
Курский губернатор с усмешкой отреагировал на санкции со стороны Канады - РИА Новости, 23.08.2022
Курский губернатор с усмешкой отреагировал на санкции со стороны Канады
Курский губернатор Роман Старовойт с усмешкой отреагировал на введенные санкции со стороны Канады против него и ряда других российских губернаторов. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:58
2022-08-23T16:58
2022-08-23T16:58
в мире
канада
россия
великобритания
роман старовойт
курская область
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ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт с усмешкой отреагировал на введенные санкции со стороны Канады против него и ряда других российских губернаторов.Канада ввела санкции против 27 глав российских регионов, в том числе Старовойта. Канадские власти расширили антироссийские санкции, которые коснулись 62 физических лиц и одной организации."Канада ввела санкции против меня и других моих коллег — российских губернаторов. Очень расстроился", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.В конце июля санкции против курского губернатора ввела и Великобритания. Тогда Старовойт заявил, что находится под санкциями с 2014 года, не имеет счетов за границей и не видит свою жизнь вне России.
https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811595632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, россия, великобритания, роман старовойт, курская область
В мире, Канада, Россия, Великобритания, Роман Старовойт, Курская область
Курский губернатор с усмешкой отреагировал на санкции со стороны Канады
Курский губернатор Старовойт пошутил, что расстроился из-за введенных против него санкций