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Курский губернатор с усмешкой отреагировал на санкции со стороны Канады - РИА Новости, 23.08.2022
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Курский губернатор с усмешкой отреагировал на санкции со стороны Канады
Курский губернатор с усмешкой отреагировал на санкции со стороны Канады - РИА Новости, 23.08.2022
Курский губернатор с усмешкой отреагировал на санкции со стороны Канады
Курский губернатор Роман Старовойт с усмешкой отреагировал на введенные санкции со стороны Канады против него и ряда других российских губернаторов. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:58
2022-08-23T16:58
в мире
канада
россия
великобритания
роман старовойт
курская область
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ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт с усмешкой отреагировал на введенные санкции со стороны Канады против него и ряда других российских губернаторов.Канада ввела санкции против 27 глав российских регионов, в том числе Старовойта. Канадские власти расширили антироссийские санкции, которые коснулись 62 физических лиц и одной организации."Канада ввела санкции против меня и других моих коллег — российских губернаторов. Очень расстроился", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.В конце июля санкции против курского губернатора ввела и Великобритания. Тогда Старовойт заявил, что находится под санкциями с 2014 года, не имеет счетов за границей и не видит свою жизнь вне России.
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в мире, канада, россия, великобритания, роман старовойт, курская область
В мире, Канада, Россия, Великобритания, Роман Старовойт, Курская область
16:58 23.08.2022
 
Курский губернатор с усмешкой отреагировал на санкции со стороны Канады

Курский губернатор Старовойт пошутил, что расстроился из-за введенных против него санкций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт с усмешкой отреагировал на введенные санкции со стороны Канады против него и ряда других российских губернаторов.
Канада ввела санкции против 27 глав российских регионов, в том числе Старовойта. Канадские власти расширили антироссийские санкции, которые коснулись 62 физических лиц и одной организации.
"Канада ввела санкции против меня и других моих коллег — российских губернаторов. Очень расстроился", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
В конце июля санкции против курского губернатора ввела и Великобритания. Тогда Старовойт заявил, что находится под санкциями с 2014 года, не имеет счетов за границей и не видит свою жизнь вне России.
Анатолий Сердюков - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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В миреКанадаРоссияВеликобританияРоман СтаровойтКурская область
 
 
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