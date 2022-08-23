https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811627268.html

Курский губернатор с усмешкой отреагировал на санкции со стороны Канады

Курский губернатор с усмешкой отреагировал на санкции со стороны Канады - РИА Новости, 23.08.2022

Курский губернатор с усмешкой отреагировал на санкции со стороны Канады

Курский губернатор Роман Старовойт с усмешкой отреагировал на введенные санкции со стороны Канады против него и ряда других российских губернаторов. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:58

2022-08-23T16:58

2022-08-23T16:58

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ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт с усмешкой отреагировал на введенные санкции со стороны Канады против него и ряда других российских губернаторов.Канада ввела санкции против 27 глав российских регионов, в том числе Старовойта. Канадские власти расширили антироссийские санкции, которые коснулись 62 физических лиц и одной организации."Канада ввела санкции против меня и других моих коллег — российских губернаторов. Очень расстроился", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.В конце июля санкции против курского губернатора ввела и Великобритания. Тогда Старовойт заявил, что находится под санкциями с 2014 года, не имеет счетов за границей и не видит свою жизнь вне России.

https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811595632.html

канада

россия

великобритания

курская область

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Екатерина Зайцева

в мире, канада, россия, великобритания, роман старовойт, курская область