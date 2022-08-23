https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811621017.html

В Башкирии назвали решение Канады ввести санкции против Хабирова убогим

В Башкирии назвали решение Канады ввести санкции против Хабирова убогим - РИА Новости, 23.08.2022

В Башкирии назвали решение Канады ввести санкции против Хабирова убогим

Решение Канады внести главу Башкирии Радия Хабирова в свой санкционный список в пресс-службе руководителя региона назвали убогим и отказались комментировать. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:43

2022-08-23T16:43

2022-08-23T16:43

в мире

канада

россия

санкции в отношении россии

республика башкортостан

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УФА, 23 авг – РИА Новости. Решение Канады внести главу Башкирии Радия Хабирова в свой санкционный список в пресс-службе руководителя региона назвали убогим и отказались комментировать.Канада ранее во вторник ввела санкции против 62 физических лиц и одного оборонного предприятия России. Среди них и глава Башкирии Хабиров."Нет смысла комментировать подобные убогие решения", - сказали РИА Новости в пресс-службе.

https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811562548.html

канада

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, канада, россия, санкции в отношении россии, республика башкортостан