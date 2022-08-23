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В Башкирии назвали решение Канады ввести санкции против Хабирова убогим - РИА Новости, 23.08.2022
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В Башкирии назвали решение Канады ввести санкции против Хабирова убогим
В Башкирии назвали решение Канады ввести санкции против Хабирова убогим - РИА Новости, 23.08.2022
В Башкирии назвали решение Канады ввести санкции против Хабирова убогим
Решение Канады внести главу Башкирии Радия Хабирова в свой санкционный список в пресс-службе руководителя региона назвали убогим и отказались комментировать. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:43
2022-08-23T16:43
в мире
канада
россия
санкции в отношении россии
республика башкортостан
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УФА, 23 авг – РИА Новости. Решение Канады внести главу Башкирии Радия Хабирова в свой санкционный список в пресс-службе руководителя региона назвали убогим и отказались комментировать.Канада ранее во вторник ввела санкции против 62 физических лиц и одного оборонного предприятия России. Среди них и глава Башкирии Хабиров."Нет смысла комментировать подобные убогие решения", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
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в мире, канада, россия, санкции в отношении россии, республика башкортостан
В мире, Канада, Россия, Санкции в отношении России, Республика Башкортостан
16:43 23.08.2022
 
В Башкирии назвали решение Канады ввести санкции против Хабирова убогим

В Башкирии заявили, что не видят смысла комментировать введение санкций против Хабирова

© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий ДикушинГлава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий Дикушин
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров
Читать ria.ru в
УФА, 23 авг – РИА Новости. Решение Канады внести главу Башкирии Радия Хабирова в свой санкционный список в пресс-службе руководителя региона назвали убогим и отказались комментировать.
Канада ранее во вторник ввела санкции против 62 физических лиц и одного оборонного предприятия России. Среди них и глава Башкирии Хабиров.
"Нет смысла комментировать подобные убогие решения", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 14:45
Канада ввела новые санкции против России
 
В миреКанадаРоссияСанкции в отношении РоссииРеспублика Башкортостан
 
 
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